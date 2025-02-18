Анналена Бербок анонсувала розробку фінансового пакету для посилення оборони ЄС

За словами очільниці МЗС Німеччини, це станеться найближчим часом.

Фото: deutschland.de

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Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повідомила про розробку важливого плану для зміцнення оборони Європи. За її словами, подібно до криз з євро та коронавірусом, зараз формується спеціальний фінансовий пакет для забезпечення безпеки в Європейському Союзі. Про це пише Bloomberg.

«Це станеться найближчим часом», — зазначила Бербок, не уточнивши подробиць щодо деталей плану.

Чиновники пояснили, що конкретні витрати і деталі будуть оголошені лише після виборів у Німеччині, щоб уникнути політичних суперечок перед голосуванням. Водночас, Німеччина та Нідерланди традиційно виступають проти спільних запозичень на рівні ЄС.

Згідно з оцінками економістів Deutsche Bank, Європейський Союз має близько 400 мільярдів євро (приблизно 419 мільярдів доларів) для фінансування оборони через національні фіскальні ресурси, фонди згуртованості та перерозподіл коштів у рамках існуючих програм, таких як Фонд відновлення та Європейський механізм стабільності.

У звіті економістів зазначено, що «якщо потреби у витратах перевищать це, можуть знадобитися нові рішення ЄС».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», лідери ЄС на саміті у Парижі 17 лютого знайшли спільну мову щодо необхідності збільшення витрат на оборону.

Стармер визнав, що «європейцям доведеться збільшити витрати і можливості, які ми надаємо Україні», а Туск сказав, що відносини США та ЄС у сфері оборони вступають у «нову стадію», оскільки європейці усвідомлюють необхідність збільшення витрат на оборону та більшої самозабезпеченості.

«Європа зрозуміла повідомлення США про те, що вона сама має зробити більше», — сказав прем’єр-міністр Нідерландів Дік Шуф, додавши: «Ще занадто рано укладати конкретні угоди».

Шольц підтвердив свою підтримку пропозиції ЄС запровадити положення про надзвичайні ситуації для значного збільшення витрат на оборону, яке фон дер Ляєн підтримала на Мюнхенській конференції з безпеки. Згідно з пропозицією, країни зможуть звільнити витрати на оборону від лімітів боргу та дефіциту ЄС.

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