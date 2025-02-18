Виконання обов’язків заступника Голови ДПС тимчасово поклали на Андрія Троцка

Заступником Голови Державної податкової служби тимчасово призначили Андрія Троцка.

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У вівторок, 18 лютого, Кабінет Міністрів провів засідання Уряду, під час якого визначив ряд кадрових рішень.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, Уряд поклав тимчасово виконання обов’язків заступника Голови Державної податкової служби України на Троцка Андрія Володимировича.

Також Кабмін призначив Хилюка Віталія Павловича заступником Голови Державної служби фінансового моніторингу України.

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