На дне Гданьского залива в Польше найдено 100 кг кокаина $14,7 млн

Польские пограничники задержали 7 подозреваемых.

Фото: RMF24

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Пограничники Польши обнаружили мешки с кокаином на дне Гданьского залива, стоимость наркотиков оценивается в 60 миллионов злотых (14,7 миллиона долларов). В результате операции были задержаны семеро подозреваемых.

Согласно сообщению RMF24, пограничники обычно регулярно проверяют воды залива. Подозрения возникли после того, как они заметили необычное плавание гражданских судов. С помощью водолазов, они извлекли со дна залива мешки, содержащие наркотики.

Задержание фигурантов этого дела произошло на суше. Подозреваемые, среди которых шестеро мужчин и одна женщина, в возрасте от 36 до 50 лет, являются жителями Поморского воеводства.

Следствие установило, что злоумышленники переправили около 100 кг кокаина из Южной Америки и планировали реализовать его в Польше. Задержанным грозит лишение свободы на срок от 3 до 20 лет. Четырех ключевых участников поместили под стражу на три месяца.

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