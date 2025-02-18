В Киеве агентство Reuters запустило прямой стрим с Майдана Незалежности – что известно

Трансляцию выключили после вмешательства правоохранителей.

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Во вторник, 18 февраля, информационное агентство Reuters запустило уличную онлайн-трансляцию с Майдана Незалежности в Киеве.

После огласки в медиа начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко обратился в компетентные органы. В результате — стрим из центра Киева был прекращен.

«Мгновенно обратился в соответствующие правоохранительные органы. Приведенные ими аргументы учтены, стрим прекращен», — указал начальник КГВА.

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