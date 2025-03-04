Урсула фон дер Ляйен объявила свой план «Перевооружить Европу» по созданию фонда в 150 миллиардов евро

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагает создать новый фонд общей обороны в размере 150 миллиардов евро, но механизм сбора средств пока не совсем ясен.

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 4 марта предложила создать новый фонд для увеличения военных расходов по всему Европейскому Союзу.

Она предложила разрешить странам ЕС привлекать до 150 миллиардов евро займов в рамках пятиточечного плана по увеличению оборонных расходов.

Выступая перед журналистами, она представила план «Перевооружить Европу», чтобы разблокировать до 800 миллиардов евро дополнительных оборонных расходов в последующие годы. Она изложила эти идеи в письме национальным правительствам.

Однако в своем заявлении она сдержанно указала, откуда поступит это финансирование.

Как отмечает Politico, несколько официальных лиц считают, что оно будет частично профинансировано за счет невостребованных займов в размере 93 миллиарда евро, которые были предоставлены в рамках Фонда восстановления ЕС после COVID-19, созданного в 2021 году для стимулирования «зеленых» и цифровых инвестиций.

Представители Комиссии уверены, что неиспользованные деньги можно перепрофилировать при поддержке простого большинства стран ЕС, а не единогласного решения.

В то же время, как ранее сообщало Politico, страны ЕС опасаются, что Урсула фон дер Ляйен воспользуется ситуацией, чтобы сосредоточить контроль над оборонными финансами в Брюсселе. Ее подход уже вызывал недовольство в прошлом: во время пандемии COVID-19 она централизовала закупку вакцин. Это принесло ей прозвище «Королева Урсула», и теперь страны ЕС не хотят, чтобы подобное повторилось в сфере обороны.

27 послов блока отреагируют на идеи фон дер Ляйен во время встречи 4 марта, которая заложит основу для саммита лидеров ЕС с высокими ставками 6 марта.

«Европа готова существенно увеличить оборонные расходы как для того, чтобы ответить на краткосрочную необходимость действовать, так и для поддержки Украины, а также для решения долгосрочной потребности взять на себя большую ответственность за нашу собственную европейскую безопасность», – сказала фон дер Ляйен.

Комиссия хочет упростить увеличение оборонных расходов, не нарушая правил ЕС, которые ограничивают государственный долг и дефицит.

Чтобы создать больше фискального пространства, фон дер Ляйен заявила, что она запустит национальную оговорку ЕС, согласно которой военные расходы не будут засчитываться в механизм наказаний блока для стран, которые нарушают лимиты расходов ЕС.

Это положение может быть активировано, когда «исключительные обстоятельства вне контроля государства-члена приводят к значительному влиянию на государственные финансы» страны в соответствии с обновленными в прошлом году правилами расходов ЕС.

Тем не менее фон дер Ляйен не озвучила конкретных условий, которые она добавит, чтобы предотвратить неконтролируемые расходы стран с высоким уровнем долга.

Министры финансов ЕС обсудят этот вопрос на запланированной встрече на следующей неделе.

В рамках плана она также предложила странам ЕС дешевые займы на оборону, пытаясь мобилизовать финансирование.

Новый инструмент будет стоить 150 миллиардов евро и финансировать оборонный потенциал ЕС, включая артиллерию, ракеты, боеприпасы, дроны и системы борьбы с дронами. Эти деньги также дадут странам ЕС возможность отправлять больше оружия Украине.

«С этим оборудованием государства-члены могут значительно усилить свою поддержку Украине», – добавила фон дер Ляйен.

Страны с высокой задолженностью, такие как Франция, Италия и Испания, предпочитают общий долг ЕС на оборону, но это остается спорным вопросом для Германии и некоторых стран Северной Европы.

Президент Комиссии также предложила перепрофилировать больше региональных фондов на оборонные цели, разблокировать частный капитал путем создания общеевропейского инвестиционного пространства и изменить правила Европейского инвестиционного банка, чтобы разрешить больше военных расходов.

В последнем проекте выводов для саммита лидеров ЕС, который состоится 6 марта, подчеркивается, что практика банка в отношении ключевых оборонных проектов должна измениться и что объем доступного финансирования должен быть увеличен.

Автор: Наталя Мамченко

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