В Еврокомиссии не считают, что вправе комментировать действия США по приостановке поставок оружия Украине

В Еврокомиссии не комментируют приостановку США поставок оружия Украине, в Великобритании тоже пока молчат, хотя Стармер накануне провел телефонный разговор с Трампом.

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Еврокомиссия решила пока не комментировать решение США приостановить поставки оружия Украине, но при этом заверяет в «непоколебимой поддержке со стороны ЕС».

«Я не считаю, что мы имеем право комментировать решения или заявления, сделанные по ту сторону Атлантики. Что, на мой взгляд, остается чрезвычайно важным, так это непоколебимая поддержка ЕС наших друзей в Украине», – сказал на брифинге представитель Европейской комиссии Стефан Керсмакер.

На вопрос, готов ли ЕС восполнить этот пробел в поставках оружия, представитель обратил внимание на письмо президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен к лидерам ЕС с планом «Перевооружить Европу», призывающим к увеличению оборонных расходов.

«Президент изложила свои идеи, которые будут обсуждаться с лидерами 6 марта, и тогда увидим, как дальше будут развиваться события», – отметил Керсмакер.

В свою очередь, в Лондоне официальный представитель премьер-министра заявил, что Кир Стармер разговаривал с президентом США Дональдом Трампом 3 марта, но отказался уточнить, состоялся ли этот разговор до или после принятия решения о приостановке поставок оружия Украине.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Польши Павел Вроньский заявил, что администрация Трампа приняла этот шаг без консультаций с союзниками.

Напомним, что официального объявления о приостановке поставок оружия Украине со стороны США пока не прозвучало.

Также напомним, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 4 марта предложила создать новый фонд для увеличения военных расходов по всему Европейскому Союзу.

Она предложила разрешить странам ЕС привлечь до 150 миллиардов евро займов в рамках пятиточечного плана по увеличению оборонных расходов.

Тем не менее в странах ЕС опасаются, что Урсула фон дер Ляйен воспользуется ситуацией, чтобы сосредоточить контроль над оборонными финансами в Брюсселе. Ее подход уже вызывал недовольство в прошлом: во время пандемии COVID-19 она централизовала закупку вакцин. Это принесло ей прозвище «Королева Урсула», и теперь страны ЕС не хотят, чтобы подобное повторилось в сфере обороны.

Автор: Наталя Мамченко

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