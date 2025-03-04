Этический совет назвал дату опубликования списка кандидатов, рекомендованных на должность члена ВСП от съезда судей

Этический совет утвердит список кандидатов, рекомендованных для назначения съездом судей Украины на должность члена Высшего совета правосудия.

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Этический совет сообщил, что 6 марта в 10:00 опубликует список кандидатов, рекомендованных для избрания на должность члена ВСП от съезда судей Украины.

Повестка дня заседания:

- Обсуждение и принятие решения о соответствии критерию профессиональной этики и добропорядочности кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия от съезда судей Украины.

- Утверждение списка кандидатов, рекомендованных для назначения съездом судей Украины на должность члена Высшего совета правосудия.

Заседание Этического совета будет транслироваться в прямом эфире на официальной странице в Facebook, а также на YouTube-канале «Судебной власти Украины».

Ранее Высший совет правосудия сообщал о проблемах, возникших с проведением специальных проверок в отношении кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия.

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