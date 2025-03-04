США продолжают предоставлять Украине разведданные

Соединенные Штаты продолжают делиться с Украиной разведывательной информацией – CNN.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Соединенные Штаты продолжают предоставлять Украине разведданные, несмотря на информацию о приостановке поставок оружия. Об этом сообщает CNN.

"Соединенные Штаты продолжают делиться разведданными с Украиной по состоянию на утро вторника", – пишет издание.

Напомним, что в США решили приостановить запланированную военную помощь Украине, пока президент США Дональд Трамп не определит, что украинские лидеры демонстрируют "приверженность миру", сообщил чиновник Министерства обороны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.