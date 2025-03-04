США продовжують надавати Україні розвіддані

Сполучені Штати продовжують ділитися з Україною розвідувальною інформацією — CNN.

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Сполучені Штати продовжують надавати Україні розвіддані, попри інформацію про призупинення постачання зброї. Про це повідомляє CNN.

"Сполучені Штати продовжують ділитися розвідданими з Україною станом на ранок вівторка", - пише видання.

Нагадаємо, що у США вирішили призупинити заплановану військову допомогу Україні, доки президент США Дональд Трамп не визначить, що українські лідери демонструють "відданість миру", повідомив високопосадовець Міністерства оборони.

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