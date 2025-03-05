Верховный Суд направил на новое рассмотрение дело об отмене решения об уплате 1,2 млн гривен НДС

Общество обжаловало налоговое уведомление-решение, утверждая, что не получало запросы о предоставлении документов, а об их существовании узнало только из акта проверки, поэтому считает выводы налогового органа недостоверными.

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Верховный Суд, рассмотрев жалобу Главного управления ГНС в Одесской области, направил дело о отмене налогового уведомления-решения по уплате НДС на сумму 1,2 млн грн на новое рассмотрение. Об этом сообщает налоговая служба в Одесской области.

Суд кассационной инстанции в деле № 420/13080/22 частично удовлетворил жалобу ГНС в Одесской области, отменил решение суда первой инстанции от 10.02.2023, которым иск был удовлетворен, а также постановление апелляционной инстанции от 12.09.2023, направив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Общество обратилось в суд с иском к ГУ ГНС об отмене налогового уведомления-решения от 03.06.2022. В обоснование своих требований истец указал, что сведения, изложенные в акте проверки относительно непредоставления документов, не соответствуют действительности. Он утверждал, что уполномоченное лицо общества не получало запросов на предоставление документов, указанных в акте проверки, и узнало об их существовании только из содержания этого акта. Более того, запросы, на которые ссылается ГУ ГНС, были сформированы с нарушением законодательства, поскольку перечень требуемых документов выходит за рамки проверки, что противоречит положениям статей 78 и 85 Налогового кодекса Украины.

Оспариваемое налоговое уведомление-решение об увеличении суммы налогового обязательства по НДС на 1,2 млн грн было принято по результатам внеплановой выездной документальной проверки Общества в части соблюдения налогового законодательства при декларировании отрицательного значения НДС за октябрь 2021 года, превышающего 100 тыс. грн.

Рассматривая данное дело, Верховный Суд отметил, что спорные вопросы касаются установления факта использования товарно-материальных ценностей, которые являются основным фактором возникновения отрицательного значения по НДС и заявленной к бюджетному возмещению суммы налога, а также предоставления истцом достаточных первичных документов, подтверждающих показатели налоговой отчетности.

Согласно п. 44.6 ст. 44 НКУ, если до окончания проверки или в сроки, определенные п. 86.7 ст. 86 НКУ, налогоплательщик не предоставляет должностным лицам контролирующего органа документы, подтверждающие показатели налоговой отчетности, считается, что такие документы отсутствовали у налогоплательщика на момент составления отчетности. Однако, если налогоплательщик после проверки, но до принятия решения налоговым органом, предоставляет документы, они должны быть учтены при рассмотрении вопроса о принятии решения.

Согласно п. 85.2 ст. 85 НКУ, налогоплательщик обязан предоставить контролирующим органам все документы, относящиеся к предмету проверки, после ее начала.

Проверяющий орган имеет право требовать первичные документы, используемые в бухгалтерском учете, реестры, финансовую и статистическую отчетность, связанную с расчетом и уплатой налогов.

При этом отказ налогоплательщика в предоставлении документов во время налоговой проверки должен быть зафиксирован в акте об отказе в предоставлении документов. Верховный Суд неоднократно указывал на это в своих постановлениях (дела № 814/3617/14, № 824/638/18-а, № 640/26351/20 и другие).

Верховный Суд также подчеркнул, что налогоплательщик имеет право предоставить документы после проверки, но до принятия налоговым органом решения, однако такое право должно быть реализовано в соответствии с требованиями НКУ.

Недостатки судебных решений предыдущих инстанций

Суды первой и апелляционной инстанций не учли, что ГУ ГНС вручило Обществу четыре запроса на предоставление документов, а также составило три акта о непредоставлении документов и один акт о предоставлении документов в неполном объеме.

Суды исследовали копии запросов и установили, что на них отсутствуют отметки о вручении уполномоченному лицу Общества, однако две копии содержат отметку "получил" с датой, временем и подписью. Эти доказательства не были должным образом исследованы, что привело к преждевременному выводу о ненадлежащем вручении запросов.

Кроме того, суды не установили, какие именно документы были предоставлены во время проверки и на этапе административного обжалования налогового уведомления-решения.

Верховный Суд отметил, что Общество обязано было предоставить все документы, относящиеся к предмету проверки, а налоговый орган должен был их принять и оценить.

При этом отсутствие документов во время проверки не исключало возможности их подачи после ее завершения, в процессе административного обжалования или в суде. Однако суды предыдущих инстанций не дали оценки доводам налогового органа о том, что Общество не предоставило первичные учетные документы, подтверждающие учет и движение товарно-материальных ценностей.

В связи с этим Верховный Суд направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

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