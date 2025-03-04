Етична рада назвала дату оприлюднення списку кандидатів, рекомендованих на посаду члена ВРП від з'їзду суддів

Етична рада затвердить список кандидатів, рекомендованих для призначення з'їздом суддів України на посаду члена Вищої ради правосуддя.

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Етична рада повідомила, що 6 березня о 10:00 оприлюднить список кандидатів, рекомендованих для обрання на посаду члена ВРП від з'їзду суддів України.

Порядок денний засідання:

1.⁠ ⁠Обговорення та прийняття рішення щодо відповідності критерію професійної етики та доброчесності кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя від з'їзду суддів України.

2.⁠ ⁠Затвердження списку кандидатів, рекомендованих для призначення з'їздом суддів України на посаду члена Вищої ради правосуддя.

Засідання Етичної ради транслюватиметься наживо на офіційній сторінці у Facebook, а також на YouTube-каналі «Судової влади України».

Раніше Вища рада правосуддя повідомляла про проблеми, які виникли з проведенням спеціальних перевірок відносно кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя.

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