Макрон і Орбан обговорять Україну напередодні саміту ЄС щодо оборони

Головною темою переговорів Макрона та Орбана буде війна між РФ і Україною.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 5 березня зустрінеться із президентом Франції Еммануелем Макроном. Переговори пройдуть напередодні саміту ЄС щодо оборони. Про це повідомляє The Guardian.

Головною темою переговорів Макрона та Орбана буде війна між РФ і Україною.

Також угорський прем'єр сказав, що «бачить більше шансів знайти шляхи співпраці щодо спільної безпеки ЄС, ніж щодо України на саміті в четвер».

Відповідаючи на запитання журналіста, Орбан підтвердив, що 2 березня провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом і вони обговорили «все».

Як відомо, 6 березня лідери ЄС зберуться на позачерговий саміт, присвячений зміцненню оборони Європи.

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