У НАЗК нагадали про покарання за недостовірні відомості в декларації

Закон передбачає чіткі наслідки за відображення неправдивих відомостей в декларації – від дисциплінарної до кримінальної відповідальності.

Фото: nazk.gov.ua

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Національне агентство з питань запобігання корупції нагадало про наслідки, які можуть бути за недостовірні відомості в декларації.

Закон передбачає чіткі наслідки за відображення неправдивих відомостей в декларації – від дисциплінарної до кримінальної відповідальності.

Кримінальна відповідальність за ст. 366-2 КК України «Декларування недостовірної інформації» настає, якщо розбіжність між внесеними декларантом та достовірними відомостями становить:

- від 500 до 2 тис. прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто в цьому випадку загрожує покарання у вигляді штрафу в розмірі від 3 тис. до 4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тис. грн - 68 тис. грн), або громадських робіт від 150 до 240 годин, або обмеження волі до 2 років із забороною займати певні посади до 3 років.

- понад 2 тис. прожиткових мінімумів для працездатних осіб – покарання у вигляді штрафу від 4 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадські роботи, обмеження або позбавлення волі до 2 років, а також заборона займати певні посади до 3 років.

Адміністративна відповідальність, передбачена ч. 4 ст. 172-6 КУпАП «Порушення вимог фінансового контролю», настає, якщо невідповідність даних, зазначених у декларації, становить розмір від 100 до 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. В цьому випадку відносно правопорушника застосовується штраф від 1 тис. до 2,5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, відповідно до законодавства, зокрема до ч. 2 ст. 65-1 Закону України «Про запобігання корупції», якщо суд не позбавив особу права обіймати певні посади або займатися діяльністю, пов’язаною з державними функціями або з функціями місцевого самоврядування, вона може бути притягнута до дисциплінарної відповідальності.

Відомості про осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, вносяться до Реєстру порушників.

НАЗК нагадало, що проводить повні перевірки декларацій за ризик-орієнтованим підходом. Порядок проведення повної перевірки декларації розмежовує поняття недостовірних та неточних відомостей залежно від розміру виявлених розбіжностей у декларації.

Недостовірні відомості – це відомості у декларації, які відрізняються від достовірних на суму, що перевищує 100 прожиткових мінімумів та/або відомості, які не дають змоги ідентифікувати члена сім’ї суб’єкта декларування чи об’єкт декларування.

Відомості, зазначені у декларації, які відрізняються від достовірних на суму, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів,та/або відомості, які не відповідають дійсності, але за сукупністю інших відомостей дають змогу ідентифікувати члена сім’ї суб’єкта декларування чи об’єкт декларування, є неточними.

Як обчислюється розмір недостовірних відомостей?

Визначається різниця між задекларованими та достовірними даними по кожному об’єкту;

Обчислюється загальна сума розбіжностей у кожному розділі декларації;

Загальна сума усіх невідповідностей у декларації відображається у висновку “Довідки за результатами проведеної повної перевірки” як результат проведення повної перевірки в частині з’ясування достовірності задекларованих відомостей.

Висновок про те, чи встановлені розбіжності у декларації є неточними чи недостовірними відомостями, залежить саме від загальної суми виявлених розбіжностей даних у всіх розділах декларації. Детальніше читайте тут.

Що робити декларанту, якщо він виявив в декларації помилку?

Декларант має 30 днів після подання декларації на внесення виправлень. Якщо цей строк пропущений, можна подати пояснення через персональний електронний кабінет Реєстру декларацій, додавши документи, які підтверджують помилку. Детальніше тут.

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