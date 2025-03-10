В КГГА сообщили, когда в Киеве планируют отключить отопление

В КГГА подчеркнули, что отключение отопления в жилом секторе зависит от температурных показателей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев сообщил, что в конце текущей и в начале следующей недели в Киеве ожидается похолодание с возможными температурами ниже нуля, поэтому решение о завершении отопительного сезона будет принято с учетом этих факторов.

Он напомнил, что столица Украины имеет одну из крупнейших систем теплоснабжения в Европе: почти 3 тысячи километров тепловых сетей, сотни источников теплоснабжения.

«Масштаб теплоэнергетического комплекса делает его достаточно инертным с точки зрения включения или выключения тепла. Эти процессы, как правило, занимают примерно до недели. Теплоснабжающие предприятия города постоянно мониторят температуру наружного воздуха и перспективный прогноз. Как только погода стабилизируется, это даст нам возможность отключить отопление», – отметил он.

Также Пантелеев подчеркнул, что отсутствие отопления приведет к увеличению потребления электроэнергии и возможному ее дефициту из-за объемов повреждений украинской энергосистемы.

Он напомнил, что город всегда ориентируется на температурные показатели при начале и завершении отопительного сезона, стараясь максимально рационально использовать энергоресурсы и заботиться о том, чтобы киевляне не платили лишнего за тепло. Например, прошлый отопительный сезон завершился 28 марта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.