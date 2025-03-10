Синоптики отреагировали на заявления СМИ о разрушительном урагане, который движется в Украину

Официальные предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях в Украине уполномочен предоставлять исключительно Украинский гидрометеорологический центр.

Источник фото: Associated Press

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В Украинском гидрометеорологическом центре подчеркнули недопустимость распространения недостоверной и манипулятивной информации о погодных условиях.

«Обращаем внимание, что анализ расчетных моделей без надлежащих знаний в сфере метеорологии приводит к искажению реальной картины погодных процессов. Использование кликбейтных заголовков и эмоционально окрашенных утверждений способствует распространению необоснованной паники среди населения, что в условиях общего информационного напряжения является крайне безответственным шагом», – пояснили в центре.

В Укргидрометцентре подчеркивают, что официальные предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях в Украине уполномочен предоставлять исключительно Украинский гидрометеорологический центр. Вся актуальная информация о прогнозах и предупреждениях доступна на официальных ресурсах.

В связи с этим представителей СМИ призывают ответственно относиться к распространению метеорологической информации и не вводить общественность в заблуждение некорректными интерпретациями прогнозов, в частности утверждениями о том, что «ураган разрушительной мощности мчится» в Украину.

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