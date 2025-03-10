Пенсия в Украине — как изменить реквизиты для получения выплат

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, как изменить реквизиты для получения пенсионных выплат.
В случае изменения банковских реквизитов или банка пенсионеру необходимо предоставить соответствующую информацию в орган Пенсионного фонда Украины, чтобы обеспечить своевременное получение пенсионных выплат.
Подать заявление на изменение платежных реквизитов можно онлайн — через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Для этого авторизуйтесь на веб-портале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
В разделе «О пенсионном обеспечении» нажмите на пункт «Внесение изменений в пенсионное дело», выберите «Заявление на изменение платежных реквизитов (в случае изменения банковских реквизитов или адреса проживания)».
Заполните необходимые атрибуты заявления и загрузите заранее отсканированные документы:
При загрузке сканированных копий документов учитывайте требования к их изготовлению:
Проверьте внесенные данные, сформируйте заявление, подпишите его с помощью КЭП и нажмите «Отправить в ПФУ».
Статус обработки заявления на изменение платежных реквизитов можно просмотреть в личном кабинете в разделе «Мои обращения».
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