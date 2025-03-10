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Пенсия в Украине — как изменить реквизиты для получения выплат

23:30, 10 марта 2025
В случае изменения банковских реквизитов или банка пенсионеру необходимо предоставить соответствующую информацию в орган Пенсионного фонда.
Пенсия в Украине — как изменить реквизиты для получения выплат
Фото: ukrainianinpoland.pl
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, как изменить реквизиты для получения пенсионных выплат.

В случае изменения банковских реквизитов или банка пенсионеру необходимо предоставить соответствующую информацию в орган Пенсионного фонда Украины, чтобы обеспечить своевременное получение пенсионных выплат.

Подать заявление на изменение платежных реквизитов можно онлайн — через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для этого авторизуйтесь на веб-портале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

В разделе «О пенсионном обеспечении» нажмите на пункт «Внесение изменений в пенсионное дело», выберите «Заявление на изменение платежных реквизитов (в случае изменения банковских реквизитов или адреса проживания)».

Заполните необходимые атрибуты заявления и загрузите заранее отсканированные документы:

  • паспорт заявителя;
  • идентификационный номер;
  • реквизиты банковского счета.

При загрузке сканированных копий документов учитывайте требования к их изготовлению:

  • размер каждого файла не должен превышать 1 Мб;
  • формат файла: JPG, JPEG, PDF;
  • документы, содержащие более одной страницы, необходимо прикреплять как один файл;
  • скан-копии изготавливаются с оригиналов документов;
  • скан-копия должна быть цветная, четкая и читабельная;
  • названия файлов должны соответствовать виду отсканированного документа.

Проверьте внесенные данные, сформируйте заявление, подпишите его с помощью КЭП и нажмите «Отправить в ПФУ».

Статус обработки заявления на изменение платежных реквизитов можно просмотреть в личном кабинете в разделе «Мои обращения».

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