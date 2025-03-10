Пенсия в Украине — как изменить реквизиты для получения выплат

В случае изменения банковских реквизитов или банка пенсионеру необходимо предоставить соответствующую информацию в орган Пенсионного фонда.

Фото: ukrainianinpoland.pl

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, как изменить реквизиты для получения пенсионных выплат.

В случае изменения банковских реквизитов или банка пенсионеру необходимо предоставить соответствующую информацию в орган Пенсионного фонда Украины, чтобы обеспечить своевременное получение пенсионных выплат.

Подать заявление на изменение платежных реквизитов можно онлайн — через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для этого авторизуйтесь на веб-портале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

В разделе «О пенсионном обеспечении» нажмите на пункт «Внесение изменений в пенсионное дело», выберите «Заявление на изменение платежных реквизитов (в случае изменения банковских реквизитов или адреса проживания)».

Заполните необходимые атрибуты заявления и загрузите заранее отсканированные документы:

паспорт заявителя;

идентификационный номер;

реквизиты банковского счета.

При загрузке сканированных копий документов учитывайте требования к их изготовлению:

размер каждого файла не должен превышать 1 Мб;

формат файла: JPG, JPEG, PDF;

документы, содержащие более одной страницы, необходимо прикреплять как один файл;

скан-копии изготавливаются с оригиналов документов;

скан-копия должна быть цветная, четкая и читабельная;

названия файлов должны соответствовать виду отсканированного документа.

Проверьте внесенные данные, сформируйте заявление, подпишите его с помощью КЭП и нажмите «Отправить в ПФУ».

Статус обработки заявления на изменение платежных реквизитов можно просмотреть в личном кабинете в разделе «Мои обращения».

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