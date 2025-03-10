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Кабмин утвердил план мероприятий на 2025 год по реализации Стратегии кибербезопасности

18:06, 10 марта 2025
Документ определяет ряд задач, которые должны быть выполнены в течение этого года для усиления киберустойчивости.
Кабмин утвердил план мероприятий на 2025 год по реализации Стратегии кибербезопасности
Фото: armyinform.com.ua
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Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила, что Кабинет Министров Украины принял распоряжение, которым утвердил план мероприятий на 2025 год по реализации Стратегии кибербезопасности.

Документ определяет ряд задач, которые должны быть выполнены в течение этого года для усиления киберустойчивости. В частности, это мероприятия по следующим направлениям:

▪️ нормативно-правовое обеспечение деятельности в сфере кибербезопасности;

▪️ развитие организационно-технологической составляющей национальной системы кибербезопасности;

▪️ налаживание более тесного сотрудничества с международными партнерами Украины;

▪️ внедрение риск-ориентированного подхода в части мер по обеспечению кибербезопасности объектов критической инфраструктуры и государственных органов;

▪️ дальнейшее развитие системы подготовки кадров в сфере кибербезопасности.

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Кабинет Министров Украины киберзащита

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