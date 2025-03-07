Кабмин провел заседание — какие решения приняли 7 марта

Правительство внесло изменения в Положение о порядке передачи объектов права государственной собственности и утвердило Порядок функционирования электронной системы управления запасами лекарственных средств и медицинских изделий e-Stock.

Фото: kmu.gov.ua

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Кабинет Министров Украины провел заседание, в ходе которого рассмотрел ряд вопросов. Какие решения приняли, сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук:

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку найменування (перейменування) територіальних громад, визначення (зміни) їх категорії як сільських, селищних або міських та особливостей найменування органів місцевого самоврядування як юридичних осіб публічного права». Законопроектом пропонується внести зміни до ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», якими встановити підстави та порядок найменування (перейменування) територіальних громад, визначення категорії територіальної громади як сільської, селищної або міської, особливості найменування (перейменування) органів місцевого самоврядування як юридичних осіб публічного права. Також пропонується внести зміни до ЗУ «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» в частині встановлення заборони присвоєння територіальним громадам назв, що глорифікують, увічнюють, пропагують або містять символіку російської імперської політики, а також держави-терориста (держави-агресора) або її визначні, памʼятні, історичні та культурні місця, населені пункти, дати, події. Передбачено внесення змін до ЗУ «Про добровільне об’єднання територіальних громад» щодо уніфікації використаної в ньому термінології із запропонованими змінами до ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» та положеннями ЗУ «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України».

- Затверджено, відповідно до ЗУ «Про застосування англійської мови в Україні», перелік посад у податкових органах, кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою, та перелік посад у митних органах, кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою, що наберуть чинності через 4 роки з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

- Внесено зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Програми з відновлення України з метою приведення їх у відповідність до законодавства України в частині зміни скороченого найменування головного розпорядника коштів (з Мінінфраструктури на Мінрозвитку). Здійснено розподіл у 2025 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Програми з відновлення України між місцевими бюджетами в сумі 5 млрд. грн.

- Затверджено Порядок та умови надання у 2025 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей. Внесено зміни до Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, зокрема, визначено однією з умов призначення грошової компенсації та її виплати відсутність перебування одержувача грошової компенсації та всіх членів сім’ї, на яких розраховується грошова компенсація, в санкційних списках ЄС. Передбачено перевірку перебування одержувача грошової компенсації та всіх членів сім’ї, на яких розраховується грошова компенсація, в санкційних списках ЄС. Визначено норму жилої площі житла, що буде придбане за рахунок коштів грошової компенсації.

- Затверджено Порядок виплати грошової компенсації особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за найм (оренду) ними житлових приміщень. Визначено механізм виплати особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, грошової компенсації за найм (оренду) житлових приміщень, які: є власниками житла, пошкодженого або знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ проти України, інформація про яке внесена до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України, або щодо якого органами місцевого самоврядування подано документальне підтвердження факту пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ проти України; житло яких розташоване на територіях, де ведуться бойові дії, або на тимчасово окупованих РФ територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, затвердженого Мінреінтеграції, щодо яких не визначено дати завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації РФ; отримують реабілітаційну допомогу в амбулаторних умовах поза межами задекларованого/зареєстрованого місця проживання, розташованого на відстані понад 15 кілометрів від місця проживання. Компенсація Захисникам та Захисницям виплачується на підставі договору найму (оренди) житлового приміщення у розмірі, який не перевищує: у мм. Дніпрі, Києві, Львові, Одесі - двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року; в обласних центрах - півтора розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року; в інших населених пунктах - одного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року. Внесено зміни до постанови КМУ від 05.07.2024 № 779 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2025 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України», якими визначено порядок та умови надання субвенції за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» за напрямом - здійснення окремих заходів з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

- Внесено зміни до Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації та/або іншої країни проти України, бойових дій та збройних конфліктів. Уточнено перелік документів, які подаються для виплати одноразової грошової допомоги. Затверджено форми заяв, які подаються для призначення одноразової грошової допомоги, та уточнено способи подачі заяв та документів, зокрема, встановлено, що заява може подаватися через центр надання адміністративних послуг. Передбачено, що кошти одноразової грошової допомоги будуть перераховуватися Мінветеранів на банківський рахунок одержувача.

- Затверджено Порядок встановлення надбавки за володіння англійською мовою деяким категоріям осіб, що набере чинності одночасно з набранням чинності частиною шостою ст. 4 ЗУ «Про застосування англійської мови в Україні» та діятиме протягом чотирьох років. Документом визначено встановлення надбавки за володіння англійською мовою на рівні не нижче В2 за шкалою рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CEFR) у розмірі 10 відсотків посадового окладу головам місцевих державних адміністрацій (заступникам); військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом; поліцейським; керівникам державних наукових установ; керівникам закладів вищої освіти; працівникам сфери освіти і науки та деяким іншим категоріям осіб.

- Внесено зміни до Порядку сплати зборів за дії, повʼязані з охороною прав на обʼєкти інтелектуальної власності, з метою приведення його у відповідність до ЗУ «Про правову охорону географічних зазначень» з урахуванням внесених до нього змін ЗУ № 4017-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про адміністративну процедуру». Порядок доповнено терміном «скарга». У Додаток до Порядку сплати зборів у частині, що стосується сплати зборів за дії, пов’язані з правовою охороною географічних зазначень, слово «заперечення» замінено на слово «скарга».

- Внесено зміни до Порядку подання заяв про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, що завдані агресією Російської Федерації проти України, до Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг. Розширено категорії, за якими можна подати заяви до Реєстру збитків, а саме передбачено такі категорії як: серйозні тілесні ушкодження; сексуальне насильство; катування, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження чи покарання; позбавлення свободи; примусова праця або служба; пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна; втрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 14.04.2021 № 347 «Питання призначення та виплати стипендій і премій Президента України у сфері освіти» в частині зазначення нової назви Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення діяльності Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту. Внесено зміни до постанови КМУ від 15.09.2021 № 959 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення діяльності Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» в частині зміни механізму фінансування забезпечення діяльності Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, а саме: бюджетні кошти будуть спрямовані не на поповнення статутного капіталу ДНП «Фонд Президента України», а на надання фінансової підтримки ДНП «Фонд Президента України» як одержувачу бюджетних коштів. Передбачено, що бюджетні кошти, одержані у 2023 та 2024 роках державним некомерційним підприємством «Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту» для формування та поповнення статутного капіталу, зазначене підприємство використовує виключно з небюджетного рахунку, відкритого в органі Держказначейства для забезпечення його статутної діяльності за напрямами витрат, погодженими Міністерством освіти і науки.

- Затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації публічних інвестиційних проектів Міністерства охорони здоров’я. Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою «Реалізація публічних інвестиційних проектів Міністерства охорони здоров’я України».

- Внесено зміни до Положення про Єдиний державний вебпортал для збору пожертв на підтримку України «United24». Удосконалено функціональні можливості Порталу United24, уточнено, зокрема, суб’єктний склад Порталу United24, повноваження володільця (держателя) та технічного адміністратора Порталу United24. Запроваджено залучення благодійних внесків через мобільний додаток United24 на потреби військових частин для закупівлі безпілотних систем та засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня, що дозволить спрямовувати фінансові ресурси, визначити механізм залучення благодійних внесків, а також забезпечить прозоре звітування про використання отриманих благодійних внесків та сприятиме зручнішому користуванню мобільним додатком United24.

- Утворено Координаційну раду з питань розвитку конкурентного середовища та створення рівних умов для провадження господарської діяльності у морських портах як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів України. Затверджено Положення про Координаційну раду та її посадовий склад.

- Затверджено, відповідно до ЗУ «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові», Порядок реалізації донорської крові та компонентів крові суб’єктами системи крові, що здійснюють заготівлю, переробку, тестування, зберігання, розподіл та реалізацію донорської крові та компонентів крові; Методику розрахунку вартості виробництва донорської крові та компонентів крові для надання послуг з трансфузії крові та/або компонентів крові; Методику формування ціни для придбання плазми для фракціонування. Визнано такими, що втратили чинність, постанови КМУ від 14.04.1997 № 340 «Про затвердження Порядку заготівлі і зберігання власної крові та (або) її компонентів, а також крові та (або) її компонентів, отриманих від інших донорів, за особистий рахунок»; від 16.06.1998 № 920 «Про затвердження Порядку переробки і зберігання донорської крові та її компонентів, реалізації їх і виготовлених з них препаратів»; від 14.09.1998 № 1427 «Про затвердження Порядку реалізації за межі України компонентів донорської крові і препаратів, виготовлених з донорської крові та її компонентів, а також вивезення з України донорської крові та її компонентів»; від 27.12.2006 № 1821 «Про підвищення рівня оплати давання донорами крові та (або) її компонентів». Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення здійснення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру, якими передбачено, що під час розподілу бюджетних коштів МОЗ враховує необхідність задоволення потреби в повному обсязі за напрямами, що необхідні для виконання програми медичних гарантій та забезпечення заготівлі донорської крові та компонентів крові відповідно до щорічних обсягів обов’язкового задоволення потреб системи охорони здоров’я у донорській крові та компонентах крові. Внесено зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, якими встановлено, що ліцензіат, який надає послуги з трансфузії крові та/або компонентів крові, зобов’язаний забезпечити: наявність та функціонування лікарняного банку крові, лабораторії трансфузійної імунології та лікарняного трансфузіологічного комітету; дотримання вимог щодо простежуваності донорської крові та компонентів крові та системи гемонагляду в порядку, затвердженому МОЗ.

- Затверджено Порядок функціонування електронної системи управління запасами лікарських засобів та медичних виробів «e-Stock». Передбачено, що електронна система управління запасами лікарських засобів та медичних виробів «e-Stock» - це інформаційно-комунікаційна система, яка включає сукупність технічних і програмних засобів, призначених для забезпечення відстеження прозорості кількісної оцінки, планування потреби у лікарських засобах, медичних виробах та допоміжних засобах до них, а також інших засобах що використовуються як окремо, так і в поєднанні між собою для надання послуг з медичного обслуговування населення, зокрема під час діагностичних, терапевтичних та хірургічних процедур, що закуповуються за рахунок бюджетних коштів та/або з інших джерел, не заборонених законодавством, розподілу, перерозподілу та обліку таких товарів, підтримання в актуальному стані відомостей про наявні залишки таких товарів, стандартизації методів отримання достовірної та повної інформації, а також підвищення її якості та швидкості отримання і обробки з використанням сучасних методів обміну інформацією.

- Внесено зміни до Положення про Державну екологічну інспекцію України з метою приведення його у відповідність до Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про центральні органи виконавчої влади» та «Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією». Серед іншого, віднесено до основних завдань Державної екологічної інспекції забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією. Передбачено, що Держекоінспекція здійснює контроль за станом здійснення заходів, передбачених національним та регіональними планами управління хімічною безпекою, та здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами - нерезидентами вимог законодавства з питань забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією щодо: дотримання суб’єктами господарювання, установами, організаціями вимог законодавства про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією; дотримання суб’єктами господарювання вимог екологічних нормативів та реалізації суб’єктами господарювання під час провадження своєї господарської діяльності необхідних заходів щодо мінімізації (здійснення контролю) ризиків для цілей забезпечення охорони довкілля за результатами проведення оцінки безпечності хімічних речовин та/або відповідно до паспортів безпечності хімічної продукції чи інструкцій з безпечного використання хімічної продукції; дотримання суб’єктами господарювання правил і режиму експлуатації установок, призначених для використання хімічних речовин.

- Установлено, що: у разі відсутності в Єдиному державному демографічному реєстрі та відомчій інформаційній системі Державної міграційної служби відомостей про місце проживання у зоні безумовного (обов’язкового) відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення станом на 26.04.1986 чи у період з 26.04.1986 до 01.01.1993 особа може звернутися до органу реєстрації, надавши документи, які підтверджують реєстрацію її місця проживання (паспорт громадянина України у вигляді книжечки та/або будинкова книга), для внесення таких відомостей до реєстру відповідної територіальної громади з подальшим їх переданням до відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби та Єдиного державного демографічного реєстру. З метою підтвердження факту внесення відомостей про місце проживання особа в установленому законодавством порядку може звернутися до органу реєстрації або центру надання адміністративних послуг для отримання витягу з реєстру територіальної громади. У разі відсутності в особи документів, які підтверджують реєстрацію її місця проживання у зоні безумовного (обов’язкового) відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення станом на 26.04.1986 чи у період з 26.04.1986 до 01.01.1993 (паспорт громадянина України у вигляді книжечки та/або будинкова книга), особа може звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України за отриманням сканованих копій паспорта громадянина України у вигляді книжечки (у разі їх наявності в матеріалах пенсійної справи) з метою подання таких сканованих копій до відповідного органу реєстрації для внесення відомостей про період реєстрації до реєстру територіальної громади з подальшим їх переданням до відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби та Єдиного державного демографічного реєстру. Визначено, що довідка про період проживання на забруднених територіях, передбачена частиною третьою статті 15 ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», видається органом реєстрації у формі витягу з реєстру територіальної громади. Внесено зміни до постанови КМУ від 27.12.2024 № 1524 «Деякі питання здійснення у 2025 році на період воєнного стану в Україні доплати непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у зоні безумовного (обов’язкового) відселення та в зоні гарантованого добровільного відселення», якими доповнено перелік реєстрів, в яких може бути відсутня інформація про зміну місця проживання особи відомчою інформаційною системою Державної міграційної служби, та визначено, що у 2025 році виплата за проживання на забруднених територіях встановлюється у розмірі, передбаченому статтею 45 ЗУ «Про Державний бюджет України на 2025 рік», як самостійна доплата до пенсії, на яку має право особа, згідно із законом.

- Здійснено розподіл у 2025 році коштів в обсязі 74 млн. 629 тис. грн., отриманих від Всесвітньої продовольчої програми Організації Об’єднаних Націй на рахунок для задоволення потреб освіти і науки, відкритий Міністерству освіти і науки в Національному банку, на нову бюджетну програму для надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. Установлено, що зазначені кошти використовуються відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на задоволення потреб у покращенні якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти, затверджених постановою КМУ від 20.12.2024 № 1451.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 16.02.2024 № 177 «Деякі питання функціонування освітнього мобільного додатка «Мрія», зокрема, щодо: виключення положень, які стосуються механізму наповнення контентом додатка «Мрія» та уточнення процедури підключення суб'єктів господарювання до додатка «Мрія». Внесено зміни до постанови КМУ від 08.11.2024 № 1278 «Деякі питання популяризації освітнього мобільного додатка «Мрія», якими уточнено змістовне наповнення термінів «освітній контент» та «пізнавальний контент», удосконалено механізм наповнення додатка «Мрія» контентом та удосконалено порядок функціонування Комісії з питань проведення відбору суб’єктів господарювання, які виявили намір підключитися до додатка «Мрія».

- Внесено зміни до постанови КМУ від 04.12.2019 № 1137 «Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг». Приведено Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг у відповідність до норм ЗУ «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги». Унормовано можливість технічного адміністратора Порталу Дія за погодженням із власником (держателем) Порталу Дія визначити порядки забезпечення віддаленої ідентифікації фізичних осіб та представників юридичних осіб (без їх особистої присутності) із використанням віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID») та інших засобів електронної ідентифікації; авторизації користувачів засобами Порталу Дія; електронної інформаційної взаємодії Порталу Дія з національними електронними інформаційними ресурсами, іншими інформаційно-комунікаційними системами, які не підключені до систем електронної взаємодії. Внесено зміни до постанови КМУ від 13.04.2024 № 423 «Деякі питання комплексної передачі електронних копій документів, окремої інформації (відомостей, даних), що в них міститься, засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг». Доповнено Порядок комплексної передачі електронних копій електронних відображень інформації, що міститься у документах, сформованих засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, електронних копій інших документів, сформованих засобами зазначеного вебпорталу, а також окремої інформації (відомостей, даних), що в них міститься, такими документами, електронні копії яких можуть бути комплексно передані та окрема інформація (відомості, дані) з них - електронне пенсійне посвідчення, електронне посвідчення ветерана, електронна посвідка на постійне проживання; електронна посвідка на тимчасове проживання; електронне службове посвідчення посадової особи. Передбачено, що порядок електронної інформаційної взаємодії Порталу Дія з національними електронними інформаційними ресурсами, іншими інформаційно-комунікаційними системами, які не підключені до систем електронної взаємодії, визначаються технічним адміністратором Порталу Дія за погодженням з власником (держателем) Порталу Дія.

- Виділено Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури з фонду ліквідації наслідків збройної агресії за рахунок залишків коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії станом на 01.01.2025 на безповоротній основі 5 млрд. 242 млн. 582,6 тис. грн. (видатки розвитку) на нову бюджетну програму для відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ. Установлено, що зазначені кошти використовуються відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ, затвердженого постановою КМУ від 25.04.2023 № 382. Затверджено перелік проектів (об’єктів), реалізація яких у попередніх бюджетних періодах здійснювалася за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії в рамках реалізації експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ, та обсяги бюджетних коштів для їх фінансового забезпечення у 2025 році.

- Внесено зміни до понад 100 актів Кабінету Міністрів в частині заміни найменування Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України на Міністерство розвитку громад та територій України, а також Мінрегіону, Мінреінтеграції та Мінінфраструктури на Мінрозвитку.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 01.12.2023 № 1317 «Деякі питання цифровізації діяльності державних органів» в частині впровадження функціоналу Єдиного переліку посадових осіб, державних службовців та інших працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, місцевих органів виконавчої влади та інших державних органів, на працівників яких поширюється дія ЗУ «Про державну службу».

- Внесено зміни до Положення про порядок передачі об’єктів права державної власності з метою поширення його положень щодо порядку безоплатної передачі обʼєктів права державної власності на уповноваженого суб’єкта господарювання з управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі в межах передачі: об’єктів права державної власності, функції з управління якими здійснює уповноважений суб’єкт господарювання з управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі відповідно до ЗУ «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності», зокрема, під час здійснення заходів з підготовки державного унітарного підприємства, у тому числі казенного підприємства, функції (повноваження) з управління яким здійснює уповноважений суб’єкт управління, підприємства, утвореного в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу) або виділу з таких підприємств, до перетворення; об’єктів права державної власності, у тому числі виробничих потужностей для виготовлення товарів оборонного призначення, створених в результаті виконання державних контрактів (договорів) з оборонних закупівель, в управління уповноваженого суб’єкта управління. Також доповнено обʼєкти передачі та розширено перелік субʼєктів, на підставі рішення яких здійснюється передача обʼєктів права державної власності.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 07.09.1993 № 708 «Про порядок організації та проведення військово-лікарської експертизи» з метою нормативно-правового врегулювання на період правового режиму воєнного стану та протягом року з дня припинення або скасування дії воєнного стану на території України проведення медичного огляду військовослужбовцям Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України щодо визначення ступеня їх придатності до військової служби за станом здоров’я, оформлення відпустки для лікування у зв’язку з хворобою або відпустки для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.

- Внесено зміни до Порядку управління активами, щодо яких ухвалено судове рішення про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції». Передбачено, що стягнуті в дохід держави активи у вигляді державних облігацій України: переказуються/зараховуються на рахунок у цінних пaпepax держави в особі Фонду державного майна для подальшого ïx переказу Національним банком на рахунок у цінних пaпepax Мінфіну для їх погашення та анулювання; або продаються APMA із залученням юридичної особи - професійного учасника ринків капіталів та організованих товарних ринків, що отримала ліцензію на провадження відповідного виду професійної діяльності на ринках капіталу та 100 відсотків акцій (часток) якої належать державі, з подальшим зарахуванням до державного бюджету коштів від продажу, які спрямовуються до фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Стягнуті в дохід держави активи у вигляді державних деривативів підлягають переказу/зарахуванню на рахунок у цінних паперах держави в особі Фонду державного майна для подальшого їх переказу Національним банком на рахунок у цінних паперах Мінфіну для їх погашення та анулювання. У разі надходження судового рішення, що набрало законної сили, яким стягнуто в дохід держави розміщені на рахунках АРМА грошові кошти, які було спрямовано на придбання облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігацій» відповідно до абзацу першого підпункту 2 пункту 2-2 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», за умови наявності судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень, APMA звертається до КМУ із пропозицією щодо продажу облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації» або щодо переказу/зарахування на рахунок у цінних паперах держави в особі Фонду державного майна для подальшого їх переказу Національним банком на рахунок у цінних пaпepax Мінфіну для їх погашення та анулювання. У разі прийняття КМУ рішення про продаж облігацій внутрішньої ​державної​​ позики​​ «Військові​​ облігації» APMA протягом​​ десяти​ робочих​ днів​ із​ залученням​ юридичної​ особи - професійного учасника ринків капіталів та організованих товарних ринків, що отримала ліцензію на провадження відповідного виду професійної діяльності на ринках капіталу та 100 відсотків акцій (часток) якої належать державі,​здійснює​​продаж​​ облігацій​ внутрішньої​ державної ​позики «Військові облігації» з подальшим зарахуванням до державного бюджету коштів від продажу, які спрямовуються​ до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

- Затверджено Порядок та умови надання у 2025 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту із забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Здійснено розподіл обсягу відповідної субвенції у 2025 році між місцевими бюджетами адміністративно-територіальних одиниць.

- Розподілено у 2025 році залишок коштів спеціального фонду державного бюджету станом на 01.01.2025, джерелом формування яких були надходження з місцевих бюджетів у вигляді субвенції за кодом класифікації доходів «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на перерахування коштів в умовах воєнного стану або для здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації та з метою відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності», в обсязі 52 млн. 940 тис. гривень (з них видатки споживання 12 млн. 600 тис. грн., видатки розвитку – 40 млн. 340 тис. грн.) Міністерству оборони на бюджетну програму «Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни».

- Затверджено план заходів на 2025 рік з реалізації Стратегії кібербезпеки України.

- Внесено зміни до Концепції безпеки закладів освіти. Визначено очікувані результати реалізації Концепції та показники їх досягнення в частині створення безпечної інфраструктури закладів освіти, ефективного попередження та протидії негативним безпековим явищам в освітньому середовищі, формування компетентностей безпеки в учасників освітнього процесу, організації безпечного підвезення учнів та вчителів до/із закладів загальної середньої освіти.

- Включено індустріальний парк «СОЛЬВА-ТЕХ» до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

- Виділено Міністерству економіки на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету 570 млн. гривень для забезпечення надання одноразової державної грошової допомоги «Зимова підтримка».

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