В Европарламенте расследуют гранты ЕС неправительственным организациям – в частности те, что идут через Департамент юстиции Еврокомиссии

Европейские законодатели заинтересовались расходованием Еврокомиссией средств на гранты неправительственным организациям – в частности по программе Генерального директората по вопросам юстиции Еврокомиссии – Politico.

Фото: CDN

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Политические группы в комитете Европарламента по вопросам бюджетного контроля изучают 28 грантовых контрактов Еврокомиссии для широкого круга получателей. Об этом сообщает Politico.

Среди них – гранты по программе юстиции департамента юстиции Еврокомиссии (Генеральный директорат по вопросам юстиции и защиты прав потребителей (DG JUST). Он занимается, среди прочего, развитием правосудия в разных странах. В том числе, сотрудничает с Украиной в сфере проведения евроинтеграционных реформ.

Как отмечает издание, европейские законодатели значительно расширили список грантовых контрактов ЕС, которые они хотят проверить.

Согласно письму, отправленному в среду комиссару по вопросам бюджета Пьотру Серафину, которое получило Politico, политические группы в парламентском комитете по бюджетному контролю теперь хотят изучить 28 грантовых контрактов Еврокомиссии для широкого круга получателей.

Список включает соглашения, подписанные между 2019 и 2024 годами на общую сумму 58,2 миллиона евро.

Это письмо является последним шагом в борьбе, которая ведется в бюджетном комитете относительно того, когда Еврокомиссия должна предоставлять организациям финансирование ЕС.

Это началось, когда правоцентристская Европейская народная партия заявила, что Комиссия заплатила неправительственным организациям за лоббирование в пользу Зеленой сделки через так называемую программу финансирования LIFE. Позже Комиссия пересмотрела свои контракты с соответствующими неправительственными организациями.

После того как Европейская народная партия обратилась с просьбой пересмотреть гранты, предоставленные Transparency International и другим экологическим неправительственным организациям, левые группы потребовали также проверить контракты, предоставленные предприятиям.

В частности, евродепутаты попросили предоставить им контракты относительно: Фонда предоставления убежища, миграции и интеграции; программы юстиции Департамента юстиции Комиссии, DG JUST; программы LIFE; поддержки информационных мероприятий, касающихся Совместной сельскохозяйственной политики и контрактов, которыми управляет Департамент сельского хозяйства Комиссии, DG AGRI; программы «Полиция Фонда внутренней безопасности»; и Программы прав, равенства и гражданства, а также Программы граждан, равенства, прав и ценностей, которыми управляет Департамент внутренних дел Комиссии, DG HOME.

Они также были нацелены на проект CONNEcting Cities Towards Integration actiON, интегрированные проекты европейского социального диалога, контракт на инфраструктуру альтернативных видов топлива и проект Mobilities for EU.

Среди заинтересованных частных компаний и отраслевых ассоциаций: Shell, Volkswagen, Ramboll Consulting, Ricardo Nederland, BayWa Solar Projects, BusinessEurope, North European Oil Trade Oy, PlantPress и AgroTV.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», в октябре 2024 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила привязать распределение средств между странами ЕС к политическим и экономическим реформам. То есть, страны получат деньги только при условии проведения реформ, которые поддерживает Брюссель. Она поручила новому комиссару ЕС по вопросам бюджета Пьотру Серафину разработать «план для каждой страны, который связывает ключевые реформы с инвестициями» в своем письме.

Автор: Наталя Мамченко

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