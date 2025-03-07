Апелляционный суд установил факт смерти на временно оккупированной территории Украины

Внучка умершей подала заявление об установлении факта смерти бабушки, поскольку для оформления наследства ей нужно получить свидетельство о смерти от органа ГРАГС.

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По делу, которое рассмотрел Черновицкий апелляционный суд, заявительница, внучка умершей, обратилась в Первомайский районный суд г. Черновцов с заявлением об установлении факта смерти ее бабушки. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Она пояснила, что для оформления наследства ему необходимо предоставить нотариусу свидетельство о смерти, выданное органом ГРАГС. Поскольку ее бабушка умерла на временно оккупированной территории, она нуждалась в свидетельстве о смерти установленного образца, которое могло получить только на основании судебного решения.

Заявительница отметила, что факт смерти был зафиксирован органами оккупационных властей, которые выдали соответствующую справку и свидетельство о смерти.

Суд первой инстанции отказал заявительнице в удовлетворении ее заявления, мотивируя решение тем, что она не подтвердила должным образом родственную связь с умершей и не предоставила доказательств наличия у нее права на обращение с заявлением в суд, как родственницы умершей.

Это решение она обжаловала в апелляционном суде, объяснив, что не имеет возможности предоставить соответствующие документы, поскольку они находятся на временно оккупированной территории. Кроме того, в условиях оккупации отсутствует доступ к государственным учреждениям, реестрам и архивам, что подтверждается законодательством Украины и судебной практикой.

Коллегия судей Черновицкого апелляционного суда, учитывая необходимость всестороннего, полного и объективного рассмотрения дела с целью обеспечения права заявительницы на справедливый суд, истребовала в ГРАГС все необходимые документы, содержащие сведения об умершей.

Также суд установил, что женщина в течение жизни неоднократно меняла фамилию, что усложняло ее идентификацию.

После анализа всех обстоятельств суд пришел к выводу о наличии семейной связи между бабушкой и внучкой, отменил решение суда и инстанции и принял новое об удовлетворении заявления.

В своем решении апелляционный суд подчеркнул, что «признание актов оккупационной власти в ограниченном контексте, в частности, относительно смерти человека, с целью защиты прав граждан Украины, никоим образом не легитимирует такую ​​власть.

Рассмотрение государственными органами таких документов не означает автоматического признания оккупационных властей. В то же время государство должно принимать меры по эффективной защите прав граждан на своей территории, даже если часть этой территории находится под эффективным контролем другого государства».

Постановление Черновицкого апелляционного суда вступило в законную силу со дня его принятия и подлежит немедленному исполнению.

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