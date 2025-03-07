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Апеляційний суд встановив факт смерті на тимчасово окупованій території України

15:54, 7 березня 2025
Онучка померлої подала заяву про встановлення факту смерті бабусі, оскільки для оформлення спадщини їй потрібно отримати свідоцтво про смерть від органу ДРАЦС.
Апеляційний суд встановив факт смерті на тимчасово окупованій території України
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У справі, яку розглянув Чернівецький апеляційний суд, заявниця, онучка померлої, звернулася до Першотравневого районного суду м. Чернівців із заявою про встановлення факту смерті її бабусі. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Вона пояснила, що для оформлення спадщини їй необхідно надати нотаріусу свідоцтво про смерть, видане органом ДРАЦС України. Оскільки її бабуся померла на тимчасово окупованій території, вона потребувала свідоцтва про смерть встановленого зразка, яке могла отримати лише на підставі судового рішення.

Заявниця зазначила, що факт смерті був зафіксований органами окупаційної влади, які видали відповідну довідку та свідоцтво про смерть.

Суд першої інстанції відмовив заявниці у задоволенні її заяви, мотивуючи рішення тим, що вона не підтвердила належним чином родинний зв’язок із померлою та не надала доказів наявності в неї права на звернення з заявою до суду, як родички померлої.

Це рішення вона оскаржила в апеляційному суді, пояснивши, що не має можливості надати відповідні документи, оскільки вони знаходяться на тимчасово окупованій території. Крім того, в умовах окупації відсутній доступ до державних установ, реєстрів та архівів, що підтверджується законодавством України та судовою практикою.

Колегія суддів Чернівецького апеляційного суду, враховуючи необхідність всебічного, повного та об’єктивного розгляду справи з метою забезпечення права заявниці на справедливий суд, витребувала у ДРАЦС усі необхідні документи, що містили відомості про померлу.

Також суд встановив, що жінка протягом життя неодноразово змінювала прізвище, що ускладнювало її ідентифікацію.

Після аналізу всіх обставин суд дійшов висновку про наявність родинного зв’язку між бабусею та онукою, скасував рішення суду І інстанції та ухвалив нове про задоволення заяви.

У своєму рішенні апеляційний суд наголосив, що «визнання актів окупаційної влади в обмеженому контексті, зокрема щодо смерті людини, з метою захисту прав громадян України, жодним чином не легітимізує таку владу. Розгляд державними органами таких документів не означає автоматичного визнання окупаційної влади. Водночас держава має вживати заходів для ефективного захисту прав громадян на своїй території, навіть якщо частина цієї території перебуває під ефективним контролем іншої держави».

Постанова Чернівецького апеляційного суду набрала законної сили з дня її ухвалення та підлягає негайному виконанню.

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