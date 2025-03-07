ЄІБ виділить Україні 2 млрд євро на відновлення критичної інфраструктури

Україна підписала угоду з ЄІБ на 2 млрд євро для відновлення країни.

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Уряд України уклав угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) про надання 2 млрд євро на відновлення критичної інфраструктури. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Фінансування буде спрямоване на модернізацію енергетики, транспорту, експортної інфраструктури, а також на відновлення шкіл, лікарень, водопостачання та теплопостачання.

Шмигаль подякував міжнародним партнерам за підтримку України у складний час.

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