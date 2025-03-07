Шмигаль повідомив, які рішення прийняв уряд для пришвидшення відбудови громад

Кабмін виділив додаткові 5 млрд грн на проект відновлення в 12 областях.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд ухвалив низку рішень, які пришвидшать відбудову громад.

За його словами, додаткові 5 млрд грн виділено на проект відновлення в 12 областях. Мова йде про 150 проєктів у межах спільної програми з ЄІБ. Це ремонти та будівництво лікарень, шкіл, дитячих садочків. Це відновлення водопостачання, енергоефективність.

«5,2 млрд грн спрямовано на експериментальний проект комплексного відновлення п’яти населених пунктів. Бородянка на Київщині. Тростянець на Сумщині. Циркуни на Харківщині. Посад-Покровське на Херсонщині та Ягідне на Чернігівщині. Більш ніж 5 млрд грн підуть на капітальний ремонт та будівництво нового житла в цих громадах. Будемо відновлювати та модернізувати тепло-, газо- і водопостачання. Буде здійснена реконструкція транспортної та соціальної інфраструктури», - повідомив він.

Ще 3,3 млрд грн розподілено для особливо важливих проектів у сфері медицини. Зокрема, кошти підуть на відновлення Охматдиту, на інститут раку в Києві, на центр ендокринної хірургії, на дитячу кардіологію в Києві, на розвиток університетської медицини та інші вкрай важливі проекти. Розподіл коштів відбувається в межах реформи публічних інвестицій.

Також Шмигаль додав, що ухвалено рішення, яке дозволить Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передати більш ніж 1,8 млрд грн на відновлення України.

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