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Шмыгаль сообщил, какие решения приняло правительство для ускорения восстановления громад

12:59, 7 марта 2025
Кабмин выделил дополнительные 5 млрд грн на проект восстановления в 12 областях.
Шмыгаль сообщил, какие решения приняло правительство для ускорения восстановления громад
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство приняло ряд решений, которые ускорят восстановление громад.

По его словам, дополнительные 5 млрд грн выделены на проект восстановления в 12 областях. Речь идет о 150 проектах в рамках совместной программы с ЕИБ. Это ремонт и строительство больниц, школ, детских садов. Это восстановление водоснабжения, энергоэффективность.

«5,2 млрд грн направлено на экспериментальный проект комплексного восстановления пяти населенных пунктов. Бородянка в Киевской области. Тростянец в Сумской области. Циркуны в Харьковской области. Посад-Покровское в Херсонской области и Ягодное в Черниговской области. Более 5 млрд грн пойдут на капитальный ремонт и строительство нового жилья в этих громадах. Будем восстанавливать и модернизировать тепло-, газо- и водоснабжение. Будет проведена реконструкция транспортной и социальной инфраструктуры», – сообщил он.

Еще 3,3 млрд грн распределено на особо важные проекты в сфере медицины. В частности, средства пойдут на восстановление «Охматдита», на Институт рака в Киеве, на центр эндокринной хирургии, на детскую кардиологию в Киеве, на развитие университетской медицины и другие крайне важные проекты. Распределение средств осуществляется в рамках реформы публичных инвестиций.

Также Шмыгаль добавил, что принято решение, которое позволит Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) передать более 1,8 млрд грн на восстановление Украины.

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Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль

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