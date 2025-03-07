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Украинцы смогут подать новые типы заявлений в Реестр убытков через Дию

12:50, 7 марта 2025
Правительство разрешило подавать заявки в Международный реестр убытков еще по шести категориям.
Украинцы смогут подать новые типы заявлений в Реестр убытков через Дию
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Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет Министров разрешил подавать заявки в Международный реестр убытков еще по шести категориям.

Он отметил, что теперь зарегистрировать заявление можно будет не только за "Поврежденное или уничтоженное жилье" или "Смерть близкого члена семьи", а еще по новым 6 категориям.

В частности, речь идет о новых категориях: "Повреждение или уничтожение нежилого недвижимого имущества", "Потеря доступа и контроля над недвижимым имуществом на временно оккупированных территориях", "Серьезные телесные повреждения", "Принудительный труд".

"Украинцы смогут подать соответствующие заявления через Дию, а мы будем работать над тем, чтобы РФ заплатила за свои преступления", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

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Кабинет Министров Украины Дия Денис Шмыгаль

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