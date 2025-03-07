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Українці зможуть подати нові типи заяв до Реєстру збитків через Дію

12:50, 7 березня 2025
Уряд дозволив подавати заявки до Міжнародного реєстру збитків ще за шістьма категоріями.
Українці зможуть подати нові типи заяв до Реєстру збитків через Дію
Фото: Кабмін
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів дозволив подавати заявки до Міжнародного реєстру збитків ще за шістьма категоріями. 

Він зазначив, що відтепер зареєструвати заяву можна буде не лише за "Пошкоджене або знищене житло" чи "Смерть близького члена сімʼї", а ще за новими 6 категоріями.

Зокрема, йдеться про такі нові категорії: "Пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна", "Втрата доступу та контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях", "Серйозні тілесні ушкодження", "Примусова праця".

"Українці зможуть подати відповідні заяви через Дію, а ми будемо працювати над тим, аби РФ заплатила за свої злочини", — підкреслив Денис Шмигаль.

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Кабінет Міністрів України Дія Денис Шмигаль

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