Meta готує нову функцію для Instagram – до 250 учасників у групах

Meta тестує «Чат спільноти» для Instagram.

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Дата-майнер Alessandro Paluzzi виявив, що Meta працює над новою функцією «Чат спільноти» для Instagram, яка дозволить створювати групи до 250 учасників. Про це повідомляє Engadget.

Нова функція буде нагадувати канали в Discord, де користувачі зможуть створювати чати на певні теми та керувати ними. Відмінність від каналів трансляції в Instagram полягає в тому, що в чатах спільноти писати зможуть усі учасники, а не тільки автори.

Окрім того, «Чат спільноти» включатиме інструменти модерації. Адміністратори зможуть видаляти повідомлення та блокувати користувачів для забезпечення безпеки каналу.

Наразі невідомо, коли функція стане доступною для всіх користувачів, адже вона знаходиться на етапі тестування в межах компанії. Це ще один крок Meta в розвитку функцій для спільнот, адже раніше подібні опції були запущені в WhatsApp, Facebook і Messenger.

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