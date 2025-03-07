Meta готовит новую функцию для Instagram – до 250 участников в группах

Meta тестирует «Чат сообщества» для Instagram.

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Дата-майнер Alessandro Paluzzi обнаружил, что Meta работает над новой функцией «Чат сообщества» для Instagram, которая позволит создавать группы до 250 участников. Об этом сообщает Engadget.

Новая функция будет напоминать каналы в Discord, где пользователи смогут создавать чаты на определенные темы и управлять ими. Отличие от каналов трансляции в Instagram заключается в том, что в чатах сообщества писать смогут все участники, а не только авторы.

Кроме того, «Чат сообщества» будет включать инструменты модерации. Администраторы смогут удалять сообщения и блокировать пользователей для обеспечения безопасности канала.

Пока неизвестно, когда функция станет доступной для всех пользователей, ведь она находится на этапе тестирования в пределах компании. Это еще один шаг Meta в развитии функций для сообществ, ведь ранее подобные опции были запущены в WhatsApp, Facebook и Messenger.

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