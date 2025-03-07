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Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности будет ликвидирован – Офис Президента

12:49, 7 марта 2025
Офис Президента и Руслан Стефанчук пришли к выводу, что такой суд в Украине пока не нужен.
Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности будет ликвидирован – Офис Президента
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В Офисе Президента сообщили, что Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности, а также его Апелляционная палата, скорее всего, будут ликвидированы в связи с отсутствием необходимости в существовании такого суда.  

Соответствующее решение планируется принять после утверждения Президентом Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства до 2029 года.

Как отметил 7 марта генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик, во время обсуждения положений Стратегии, Офис Президента провел консультации со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком, который привел аргументы по поводу нецелесообразности дальнейшего существования Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности.

В частности, была исследована статистика рассмотрения украинскими судами дел соответствующей категории.

«После анализа статистики рассмотрения дел возник вопрос, будет ли вообще у этого суда нагрузка, то есть будет ли у этого суда работа. Сейчас преобладает мнение об отсутствии необходимости существования этого суда вообще», – рассказал во время VII Судебного форума ААУ Виктор Дубовик.

Напомним, что Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности (известный также как IP-суд) и его Апелляционная палата были созданы 29 сентября 2017 года во время судебной реформы президента Петра Порошенко.

В 2017-2018 годах были объявлены конкурсы на 21 вакантную должность судей первой инстанции суда и 9 вакантных должностей судей его Апелляционной палаты.

Впрочем, дальше этапа квалификационного экзамена соответствующие конкурсы не продвинулись, а осенью 2019 года полномочия состава ВККС были прекращены.

Таким образом, начать процессуальную деятельность IP-суда так и не удалось.

Автор Вячеслав Хрипун

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офис президента Руслан Стефанчук

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