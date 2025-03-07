Кабмин направляет средства местным бюджетам для компенсации аренды жилья ветеранам войны

Стали известны условия, при которых предоставляются компенсации, и кто может претендовать на выплаты.

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Кабинет Министров Украины направляет средства местным бюджетам для компенсации аренды жилья ветеранам войны. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Условия, при которых предоставляются выплаты:

Если ваше жилье было уничтожено во время боевых действий и информация об этом внесена в Государственный реестр имущества, поврежденного в результате войны.

Жилье расположено в районе зоны боевых действий или на оккупированных территориях.

Лица, которые получают реабилитационную помощь за пределами места проживания (на расстоянии не менее 15 км от места проживания или регистрации).

Кто может претендовать на выплаты:

Военнослужащие, уволенные со службы, которые еще не получили статус участника боевых действий или лица с инвалидностью.

Военнослужащие, имеющие статус участника боевых действий.

Полицейские, лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, которые принимали участие в защите безопасности населения и интересов государства от военной агрессии против Украины.

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