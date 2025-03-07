Кабмин направляет средства местным бюджетам для компенсации аренды жилья ветеранам войны

12:39, 7 марта 2025
Стали известны условия, при которых предоставляются компенсации, и кто может претендовать на выплаты.
Кабинет Министров Украины направляет средства местным бюджетам для компенсации аренды жилья ветеранам войны. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Условия, при которых предоставляются выплаты:
- Если ваше жилье было уничтожено во время боевых действий и информация об этом внесена в Государственный реестр имущества, поврежденного в результате войны.
- Жилье расположено в районе зоны боевых действий или на оккупированных территориях.
- Лица, которые получают реабилитационную помощь за пределами места проживания (на расстоянии не менее 15 км от места проживания или регистрации).
Кто может претендовать на выплаты:
- Военнослужащие, уволенные со службы, которые еще не получили статус участника боевых действий или лица с инвалидностью.
- Военнослужащие, имеющие статус участника боевых действий.
- Полицейские, лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, которые принимали участие в защите безопасности населения и интересов государства от военной агрессии против Украины.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.