Кабмін направляє кошти місцевим бюджетам для компенсації за оренду житла ветеранів війни

Стали відомі умови, за яких надаються компенсації та хто може підпадати під виплати.

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Кабінет Міністрів України направляє кошти місцевим бюджетам для компенсації за оренду житла ветеранів війни. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Умови, за яких надаються виплати:

Якщо ваше житло знищене під час бойових дій та інформація про це внесена в Державний реєстр майна, пошкодженого внаслідок війни Житло розташоване в районі зони бойових дій або на окупованих територіях Ті, хто отримують реабілітаційну допомогу поза межами місця проживання (на відстані не менше 15 км від місця проживання або реєстрації)

Хто може підпадати під виплати:

- військові, які звільнились зі служби та ще не набули статусу учасника бойових або особи з інвалідністю

- військові, які мають статус учасника бойових дій

- поліцейські, особи рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, які брали участь у захисті безпеки населення та інтересів держави військової агресії проти України.

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