Кабмін направляє кошти місцевим бюджетам для компенсації за оренду житла ветеранів війни

Кабінет Міністрів України направляє кошти місцевим бюджетам для компенсації за оренду житла ветеранів війни. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
Умови, за яких надаються виплати:
Хто може підпадати під виплати:
- військові, які звільнились зі служби та ще не набули статусу учасника бойових або особи з інвалідністю
- військові, які мають статус учасника бойових дій
- поліцейські, особи рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, які брали участь у захисті безпеки населення та інтересів держави військової агресії проти України.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.