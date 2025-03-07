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Вищий суд з питань інтелектуальної власності буде ліквідований – Офіс Президента

12:49, 7 березня 2025
Офіс Президента та Руслан Стефанчук дійшли висновку, що такий суд наразі в Україні не потрібен.
Вищий суд з питань інтелектуальної власності буде ліквідований – Офіс Президента
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В Офісі Президента повідомили, що Вищий суд з питань інтелектуальної власності, а також його Апеляційна палата, скоріш за все будуть ліквідовані у зв’язку з відсутністю необхідності існування такого суду.

Відповідне рішення планується ухвалити після затвердження Президентом Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства до 2029 року.

Як зазначив 7 березня генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик, під час обговорення положень Стратегії, Офіс Президента провів консультації зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком, який навів аргументи щодо недоцільності подальшого існування Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

Зокрема, була досліджена статистика розгляду українськими судами справ відповідної категорії.

«Після аналізу статистики розгляду справ, виникло питання, чи буде взагалі у цього суду навантаження, тобто чи буде у цього суду робота. Зараз переважає думка щодо відсутності необхідності існування цього суду взагалі», - розповів під час VII Судового форуму ААУ Віктор Дубовик.

Нагадаємо, що Вищий суд з питань інтелектуальної власності (відомий також як IP-суд) та його Апеляційна  палата були створені 29 вересня 2017 року під час судової реформи президента Петра Порошенка.

У 2017-2018 роках були оголошені конкурси на 21 вакантну посаду суддів першої інстанції суду та на 9 вакантних посад суддів його Апеляційної палати.

Втім, далі етапу кваліфікаційного іспиту відповідні конкурси не просунулися, а восени 2019 році повноваження складу ВККС були припинені.

Відтак, розпочати процесуальну діяльність IP-суду не вдалося.

Автор В’ячеслав Хрипун

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офіс президента Руслан Стефанчук

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