Стратегія розвитку системи правосуддя готова на 99%, але є важливий нюанс – Офіс Президента

В Офісі Президента намагаються узгодити положення Стратегії з євроінтеграційними зобов’язаннями України.

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В Офісі Президента 7 березня повідомили, що Стратегія розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства до 2029 року готова на 99%.

Як зазначив генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик, наразі необхідно вирішити шлях синхронізації правової системи України з правовою системою Європейського Союзу у рамках процесу євроінтеграції.

«Єдине питання, яке перешкоджає підписанню тексту Стратегії Президентом, є момент узгодження руху України до Європейського Союзу з тими стратегічними документами, які ми ще маємо підписати. Тобто нам необхідно визначити, яким чином буде синхронізована наша правова система з правовою системою ЄС», - розповів Віктор Дубовик під час VII Судового форуму ААУ.

Нагадаємо, що проект Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства до 2029 року передбачає зміни у процесуальному законодавстві, реформи Верховного Суду та Конституційного Суду, перегляд повноважень Вищої ради правосуддя, Державної судової адміністрації, Ради суддів України, створення низки нових судів тощо.

З позицією Офісу Президента стосовно необхідності затвердження нової Стратегії розвитку системи правосуддя можна ознайомитися за посиланням.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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