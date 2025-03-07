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WhatsApp на Android отримав функцію генеративного ШІ для групових чатів

16:48, 7 березня 2025
WhatsApp додав ШІ для створення кастомних іконок чатів у новій бета-версії.
WhatsApp на Android отримав функцію генеративного ШІ для групових чатів
Фото: Digital Trends
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У новій бета-версії WhatsApp для Android з'явилася функція генеративного штучного інтелекту, яка дозволяє користувачам створювати унікальні іконки для групових чатів. Згідно з інформацією від WABetaInfo, для створення іконки достатньо просто описати її словами, і AI згенерує відповідне зображення.

Ця новинка доступна лише для групових чатів, оскільки поки що функція не підтримує створення іконок для індивідуальних чатів, хоча в майбутньому вона може стати доступною і для них.

Функція використовує технології Meta AI, які вже активно інтегровані в WhatsApp для допомоги користувачам у різних ситуаціях. Щоб скористатися нововведенням, необхідно встановити бета-версію застосунку 2.25.6.10 з Google Play. Водночас, деякі користувачі останньої стабільної версії WhatsApp для Android також отримали доступ до цієї функції.

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Android WhatsApp технології ШІ

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