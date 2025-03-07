WhatsApp на Android получил функцию генеративного ИИ для групповых чатов

WhatsApp добавил ИИ для создания кастомных иконок чатов в новой бета-версии.

Фото: Digital Trends

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В новой бета-версии WhatsApp для Android появилась функция генеративного искусственного интеллекта, которая позволяет пользователям создавать уникальные иконки для групповых чатов. Согласно информации от WABetaInfo, для создания иконки достаточно просто описать ее словами, и AI сгенерирует соответствующее изображение.

Эта новинка доступна только для групповых чатов, поскольку пока функция не поддерживает создание иконок для индивидуальных чатов, хотя в будущем она может стать доступной и для них.

Функция использует технологии Meta AI, которые уже активно интегрированы в WhatsApp для помощи пользователям в различных ситуациях. Чтобы воспользоваться нововведением, необходимо установить бета-версию приложения 2.25.6.10 из Google Play. В то же время, некоторые пользователи последней стабильной версии WhatsApp для Android также получили доступ к этой функции.

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