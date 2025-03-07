Семейная связь сторон договора купли-продажи не свидетельствует о наличии злонамеренной договоренности при заключении оспариваемой сделки, — Верховный Суд

Неполучение продавцом денежных средств по договору купли-продажи, заключенному продавцом, от имени которого действовал представитель, также не свидетельствует о недействительности договора, — вывод КГС ВС.

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Заключение договора купли-продажи в ситуации, когда от имени продавца действует представитель, с другой стороной – покупателем (родственником представителя продавца) само по себе не свидетельствует, что имела место злонамеренная договоренность сторон оспариваемого договора для преследования собственных интересов вопреки интересам продавца.

При этом неполучение продавцом денежных средств по договору купли-продажи, заключенному продавцом, от имени которого действовал представитель, также не свидетельствует о недействительности договора, поскольку неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, возникших на основании оспариваемого договора, не является основанием для признания его недействительным.

К таким выводам пришел Верховный Суд в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда, обеспечивая единство судебной практики.

По пересматриваемому делу истица обратилась в суд с иском о признании договора купли-продажи недействительным, ссылаясь на то, что поверенная на основании доверенности от ее имени осуществила отчуждение земельного участка в пользу своей матери. Обращала внимание на то, что она денежных средств не получала, кроме того, намерена отчуждать, в том числе, здания незавершенного строительства, расположенные на спорном земельном участке. Истица считала, что при заключении этой сделки существовала злонамеренная договоренность, направленная на то, чтобы лишить ее и детей права на земельный участок и незавершенное строительством домовладения.

Частично удовлетворяя иск, суды предыдущих инстанций исходили из того, что ответчик, действуя на основании доверенности от имени истицы, отчуждала своей матери по договору купли-продажи спорный земельный участок, по цене, не соответствующей ее рыночной стоимости по состоянию на момент совершения оспариваемой сделки, в тот период родным братом доверителя, ухудшились.

ОП КГС ВС с такими выводами судов не согласилась и отметила, что презумпция правомерности сделки означает то, что совершенная сделка считается правомерной, то есть обусловливающей приобретение, изменение или прекращение, порождает, изменяет или прекращает гражданские права и обязанности, пока эта презумпция не будет опровергнута. Таким образом, до опровержения презумпции правомерности сделки все права, приобретенные сторонами за ней, могут беспрепятственно осуществляться, а созданные обязанности подлежат исполнению. Опровержение презумпции правомерности сделки происходит: когда недействительность сделки прямо установлена ​​законом (т.е. имеет место ее ничтожность); если он признан судом недействительным, то есть существует решение суда, вступившее в законную силу (оспариваемая сделка признана судом недействительной).

Обязательными признаками сделки, совершенной в результате злонамеренной договоренности представителя одной стороны с другой, в соответствии со ст. 232 ГК Украины есть: 1) наличие умышленного сговора между представителем потерпевшей стороны сделки и второй стороной с целью получения собственной или обоюдной выгоды;

2) возникновение негативных последствий для доверителя и несогласие его с такими последствиями; 3) действия представителя осуществляются в пределах предоставленных ему полномочий.

Отменяя обжалованные судебные решения в части исковых требований о признании недействительным договора купли-продажи недвижимого имущества, ОП КГС ВС сделала вывод о недоказанности истцом существования при заключении спорной сделки злонамеренной договоренности между ее представителем и покупателем, а неполучение продавцом денежных средств ненадлежащее исполнение обязательств, возникших на основании оспариваемого договора, не является основанием для признания его недействительным.

К тому же, наличие оснований для признания договора недействительным должно устанавливаться судом на момент его заключения. То есть недействительность договора должна существовать в момент его заключения, а не в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, возникших из заключенного договора.

Дело Верховного Суда от 24 февраля 2025 года № 504/3085/20 (производство № 61-17178сво23).

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