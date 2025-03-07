Стратегия развития системы правосудия готова на 99%, но есть важный нюанс – Офис Президента

В Офисе Президента пытаются согласовать положения Стратегии с евро интеграционными обязательствам Украины.

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В Офисе Президента 7 марта сообщили, что Стратегия развития системы правосудия и конституционного судопроизводства до 2029 года готова на 99%.

Как отметил генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик, еще необходимо решить вопрос синхронизации правовой системы Украины с правовой системой Европейского Союза в рамках процесса евроинтеграции.

«Единственная проблема, препятствующая подписанию текста Стратегии Президентом, состоит в моменте согласования движения Украины в Европейский Союз с теми стратегическими документами, которые мы еще должны подписать. То есть, нам необходимо определить, каким образом будет синхронизирована наша правовая система с правовой системой ЕС», – рассказал Виктор Дубовик во время VII Судебного форума ААУ.

Напомним, что проект Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства до 2029 года предусматривает изменения в процессуальном законодательстве, реформы Верховного Суда и Конституционного Суда, пересмотр полномочий Высшего совета правосудия, Государственной судебной администрации, Совета судей Украины, создание ряда новых судов.

С позицией Офиса Президента касательно необходимости утверждения новой Стратегии развития системы правосудия можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Вячеслав Хрипун

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