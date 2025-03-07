ЕИБ выделит Украине 2 млрд евро на восстановление критической инфраструктуры

Украина подписала соглашение с ЕИБ на 2 млрд евро для восстановления страны.

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Правительство Украины заключило соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о предоставлении 2 млрд евро на восстановление критической инфраструктуры. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Финансирование будет направлено на модернизацию энергетики, транспорта, экспортной инфраструктуры, а также на восстановление школ, больниц, водоснабжения и теплоснабжения.

Шмыгаль поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины в сложное время.

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