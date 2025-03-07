У Європарламенті розслідують гранти ЄС неурядовим організаціям – зокрема ті, що йдуть через Департамент юстиції Єврокомісії

Європейські законодавці зацікавилися витрачанням Єврокомісією коштів на гранти неурядовим організаціям – зокрема за програмою Генерального директорату з питань юстиції Єврокомісії – Politico.

Фото: CDN

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Політичні групи у комітеті Європарламенту з питань бюджетного контролю вивчають 28 грантових контрактів Єврокомісії для широкого кола одержувачів. Про це повідомляє Politico.

Серед них – гранти за програмою юстиції департаменту юстиції Єврокомісії (Генеральний директорат з питань юстиції та захисту прав споживачів (DG JUST). Він займається, серед іншого, розвитком правосуддя у різних країнах. У тому числі, співпрацює з Україною у сфері проведення євроінтеграційних реформ.

Як зазначає видання, європейські законодавці значно розширили список грантових контрактів ЄС, які вони хочуть перевірити.

Згідно з листом, надісланим у середу комісару з питань бюджету Пьотру Серафіну, який отримало Politico, політичні групи в парламентському комітеті з бюджетного контролю тепер хочуть вивчити 28 грантових контрактів Єврокомісії для широкого кола одержувачів.

Список включає угоди, підписані між 2019 і 2024 роками на загальну суму 58,2 мільйона євро.

Цей лист є останнім кроком у боротьбі, що точиться в бюджетному комітеті щодо того, коли Єврокомісія повинна надавати організаціям фінансування ЄС.

Це почалося, коли правоцентристська Європейська народна партія заявила, що Комісія заплатила неурядовим організаціям за лобіювання на користь Зеленої угоди через так звану програму фінансування LIFE. Пізніше Комісія переглянула свої контракти з відповідними неурядовими організаціями.

Після того, як Європейська народна партія звернулася з проханням переглянути гранти, надані Transparency International та іншим екологічним неурядовим організаціям, ліві групи вимагали також перевірити контракти, надані підприємствам.

Зокрема, євродепутати попросили надати їм контракти щодо: Фонду надання притулку, міграції та інтеграції; програми юстиції Департаменту юстиції Комісії, DG JUST; програми LIFE; підтримки інформаційних заходів, що стосуються Спільної сільськогосподарської політики та контрактів, якими керує Департамент сільського господарства Комісії, DG AGRI; програми «Поліція Фонду внутрішньої безпеки»; і Програма прав, рівності та громадянства, а також Програма громадян, рівності, прав і цінностей, якими керує Департамент внутрішніх справ Комісії, DG HOME.

Вони також були націлені на проект CONNEcting Cities Towards Integration actiON, інтегровані проекти європейського соціального діалогу, контракт на інфраструктуру альтернативних видів палива та проект Mobilities for EU.

Серед зацікавлених приватних компаній і галузевих асоціацій: Shell, Volkswagen, Ramboll Consulting, Ricardo Nederland, BayWa Solar Projects, BusinessEurope, North European Oil Trade Oy, PlantPress і AgroTV.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», у жовтні 2024 року президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала прив’язати розподіл коштів між країнами ЄС до політичних та економічних реформ. Тобто, країни отримають гроші лише за умови проведення реформ, які підтримує Брюссель. Вона доручила новому комісару ЄС з питань бюджету Пьотру Серафіну розробити «план для кожної країни, який пов’язує ключові реформи з інвестиціями» у своєму листі.

Автор: Наталя Мамченко

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