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Март бьет температурные рекорды – за три дня в Киеве зафиксировали пять рекордов

07:00, 11 марта 2025
По многолетним показателям температура воздуха соответствует погоде конца апреля, отмечают специалисты.
Март бьет температурные рекорды – за три дня в Киеве зафиксировали пять рекордов
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В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщили, что по данным объединенной гидрометеорологической станции Киев за три дня – с 7 по 9 марта – в столице было зафиксировано целых пять температурных рекордов.

В частности, максимальная температура воздуха 7 марта после полудня достигла 20,2 °С, что на 3,9°С выше, чем в 1995 году для этой даты.

Максимальная температура воздуха 8 марта после полудня достигла 18,8 °С, что на 1,1°С выше, чем в 2019 году для этой даты. Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за все время наблюдений и составила 12,1°С.

«По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует погоде конца апреля», – отмечают специалисты.

Кроме того, максимальная температура воздуха 9 марта после полудня достигла 20,0 °С, что на 2,7°С выше, чем в 1920 году для этой даты. Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за все время наблюдений и составила 11,2°С.

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Киев

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