Комітет рекомендував прийняти законопроект про позбавлення громадян РФ і юридичних осіб земельних ділянок та заборону продажу їм землі

Верховній Раді рекомендували прийняти законопроект про позбавлення громадян РФ і юридичних осіб, створених за законодавством РФ, права володіти чи користуватися земельними ділянками, а також про заборону продажу їм землі.

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Громадян РФ пропонують позбавити земельних ділянок в Україні і заборонити продавати їм земельні ділянки. Аналогічну заборону пропонується встановити для підприємств і організацій, утворених за законодавством РФ. Відповідний законопроект 5 березня рекомендував прийняти за основу Комітет Верховної Ради з питань правової політики.

Йдеться законопроект 9218 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою захисту права власності Українського народу». Він був внесений до Ради ще у 2023 році, але далі він не рухався.

Зміни до Земельного кодексу

Автори законопроекту пропонують внести зміни до Земельного кодексу, відповідно до яких:

суб'єктами права власності на землю не можуть бути РФ, громадяни РФ, юридичні особи та міжнародні об’єднання чи організації, створені та зареєстровані відповідно до законодавства РФ

вони не можуть набувати право власності на земельні ділянки

громадяни РФ, а також юридичні особи та міжнародні об’єднання чи організації, створені та зареєстровані відповідно до законодавства РФ, не є суб'єктами земельних відносин

громадяни РФ, а також юридичні особи, створені за законодавством РФ, не можуть мати земельні ділянки для ведення індивідуального або колективного садівництва на умовах оренди

продаж земельних ділянок державної або комунальної власності РФ, громадянам РФ, юридичним особам та міжнародним об’єднанням чи організаціям, створеним та зареєстрованим відповідно до законодавства РФ, не допускається.

У Перехідних положеннях пропонується встановити, що громадяни РФ, юридичні особи та міжнародні об’єднання і організації, створені та зареєстровані відповідно до законодавства РФ, а також сама РФ, які володіють чи користуються природними об'єктами права власності Українського народу (землею, земельними ділянками, лісами, надрами) зобов’язані відчужити право власності чи користування такими об’єктами протягом 3 місяців з дня набрання чинності Закону «Про внесення змін до законодавчих актів України з метою захисту права власності українського народу».

Кошти, отримані внаслідок проданої на земельних торгах земельної ділянки, за вирахуванням витрат, пов’язаних з її продажем, виплачуються її колишньому власнику. Якщо колишній власник є громадянином РФ, то кошти, отримані внаслідок проданої на земельних торгах земельної ділянки, за вирахуванням витрат, пов’язаних з її продажем, зараховуються до Державного бюджету України та використовуються виключно на потреби оборони.

Зміни до Цивільного кодексу

У Цивільному кодексі пропонується визначити аналогічні правила. А саме:

громадяни РФ, юридичні особи та міжнародні об’єднання і організації, створені та зареєстровані відповідно до законодавства РФ, а також РФ не мають права володіти і користуватися природними об'єктами права власності Українського народу

громадяни РФ не можуть набувати право власності на землю (земельні ділянки).

юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства РФ не можуть бути суб'єктами права власності на землю (земельну ділянку).

громадяни РФ, юридичні особи та міжнародні об’єднання і організації, створені та зареєстровані відповідно до законодавства РФ, а також РФ, які володіють чи користуються природними об'єктами права власності Українського народу (землею, земельними ділянками, лісами, надрами) зобов’язані відчужити право власності та/або користування такими об’єктами протягом 3 місяців з дня набрання чинності Закону «Про внесення змін до законодавчих актів України з метою захисту права власності українського народу».

Зміни до Кодексу про надра, Лісового кодексу, Водного кодексу

У Кодексі про надра буде встановлено, що громадяни РФ, юридичні особи та міжнародні об’єднання і організації, створені та зареєстровані відповідно до законодавства РФ, а також РФ, які володіють чи користуються надрами, зобов’язані відчужити право власності чи користування такими об’єктами протягом 3 місяців з дня набрання чинності новим законом. Такі ж зміни вносяться до Лісового кодексу.

Подібні заборони також будуть встановлені у Водному кодексі. Зокрема про те, що:

не можуть надаватись у користування на умовах оренди земельні ділянки прибережних захисних смуг, смуг відведення та берегових смуг водних шляхів юридичним особам, міжнародним організаціям, об'єднанням громадян, релігійним організаціям, створеним та зареєстрованим відповідно до законодавства РФ, громадянам РФ, РФ для сінокосіння, рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, а також для проведення науково-дослідних робіт.

усі дозволи на спеціальне водокористування громадян РФ, юридичних осіб та міжнародних об’єднань і організацій, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства РФ, а також РФ підлягають анулюванню протягом одного місяця з дня набрання чинності Закону «Про внесення змін до законодавчих актів України з метою захисту права власності українського народу».

Крім того, у Законі «Про виключну (морську) економічну зону України» буде визначено, що будь-яка діяльність держави-агресора, юридичних осіб, міжнародних організацій, об'єднань громадян, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства держави-агресора, громадян держави-агресора у виключній (морській) економічній зоні України заборонена.

Автор: Наталя Мамченко

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