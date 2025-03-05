Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Комітет рекомендував прийняти законопроект про позбавлення громадян РФ і юридичних осіб земельних ділянок та заборону продажу їм землі

19:28, 5 березня 2025
Верховній Раді рекомендували прийняти законопроект про позбавлення громадян РФ і юридичних осіб, створених за законодавством РФ, права володіти чи користуватися земельними ділянками, а також про заборону продажу їм землі.
Комітет рекомендував прийняти законопроект про позбавлення громадян РФ і юридичних осіб земельних ділянок та заборону продажу їм землі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Громадян РФ пропонують позбавити земельних ділянок в Україні і заборонити продавати їм земельні ділянки. Аналогічну заборону пропонується встановити для підприємств і організацій, утворених за законодавством РФ. Відповідний законопроект 5 березня рекомендував прийняти за основу Комітет Верховної Ради з питань правової політики.

Йдеться законопроект 9218 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою захисту права власності Українського народу». Він був внесений до Ради ще у 2023 році, але далі він не рухався.

Зміни до Земельного кодексу

Автори законопроекту пропонують внести зміни до Земельного кодексу, відповідно до яких:

  • суб'єктами права власності на землю не можуть бути РФ, громадяни РФ, юридичні особи та міжнародні об’єднання чи організації, створені та зареєстровані відповідно до законодавства РФ
  • вони не можуть набувати право власності на земельні ділянки
  • громадяни РФ, а також юридичні особи та міжнародні об’єднання чи організації, створені та зареєстровані відповідно до законодавства РФ, не є суб'єктами земельних відносин
  • громадяни РФ, а також юридичні особи, створені за законодавством РФ, не можуть мати земельні ділянки для ведення індивідуального або колективного садівництва на умовах оренди
  • продаж земельних ділянок державної або комунальної власності РФ, громадянам РФ, юридичним особам та міжнародним об’єднанням чи організаціям, створеним та зареєстрованим відповідно до законодавства РФ, не допускається.

У Перехідних положеннях пропонується встановити, що громадяни РФ, юридичні особи та міжнародні об’єднання і організації, створені та зареєстровані відповідно до законодавства РФ, а також сама РФ, які володіють чи користуються природними об'єктами права власності Українського народу (землею, земельними ділянками, лісами, надрами) зобов’язані відчужити право власності чи користування такими об’єктами протягом 3 місяців з дня набрання чинності Закону «Про внесення змін до законодавчих актів України з метою захисту права власності українського народу».

Кошти, отримані внаслідок проданої на земельних торгах земельної ділянки, за вирахуванням витрат, пов’язаних з її продажем, виплачуються її колишньому власнику. Якщо колишній власник є громадянином РФ, то кошти, отримані внаслідок проданої на земельних торгах земельної ділянки, за вирахуванням витрат, пов’язаних з її продажем, зараховуються до Державного бюджету України та використовуються виключно на потреби оборони.

Зміни до Цивільного кодексу

У Цивільному кодексі пропонується визначити аналогічні правила. А саме:

  • громадяни РФ, юридичні особи та міжнародні об’єднання і організації, створені та зареєстровані відповідно до законодавства РФ, а також РФ не мають права володіти і користуватися природними об'єктами права власності Українського народу
  • громадяни РФ не можуть набувати право власності на землю (земельні ділянки).
  • юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства РФ не можуть бути суб'єктами права власності на землю (земельну ділянку).
  • громадяни РФ, юридичні особи та міжнародні об’єднання і організації, створені та зареєстровані відповідно до законодавства РФ, а також РФ, які володіють чи користуються природними об'єктами права власності Українського народу (землею, земельними ділянками, лісами, надрами) зобов’язані відчужити право власності та/або користування такими об’єктами протягом 3 місяців з дня набрання чинності Закону «Про внесення змін до законодавчих актів України з метою захисту права власності українського народу».

Зміни до Кодексу про надра, Лісового кодексу, Водного кодексу

У Кодексі про надра буде встановлено, що громадяни РФ, юридичні особи та міжнародні об’єднання і організації, створені та зареєстровані відповідно до законодавства РФ, а також РФ, які володіють чи користуються надрами, зобов’язані відчужити право власності чи користування такими об’єктами протягом 3 місяців з дня набрання чинності новим законом. Такі ж зміни вносяться до Лісового кодексу.

Подібні заборони також будуть встановлені у Водному кодексі. Зокрема про те, що:

  • не можуть надаватись у користування на умовах оренди земельні ділянки прибережних захисних смуг, смуг відведення та берегових смуг водних шляхів юридичним особам, міжнародним організаціям, об'єднанням громадян, релігійним організаціям, створеним та зареєстрованим відповідно до законодавства РФ, громадянам РФ, РФ для сінокосіння, рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, а також для проведення науково-дослідних робіт.
  • усі дозволи на спеціальне водокористування громадян РФ, юридичних осіб та міжнародних об’єднань і організацій, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства РФ, а також РФ підлягають анулюванню протягом одного місяця з дня набрання чинності Закону «Про внесення змін до законодавчих актів України з метою захисту права власності українського народу».

Крім того, у Законі «Про виключну (морську) економічну зону України» буде визначено, що будь-яка діяльність держави-агресора, юридичних осіб, міжнародних організацій, об'єднань громадян, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства держави-агресора, громадян держави-агресора у виключній (морській) економічній зоні України заборонена.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Верховна Рада України земля

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Строк подання заяв про припинення безстрокових відряджень суддів продовжено до 14 березня

До списку судів для нового відрядження суддів додано ще 17 судів.

Комітет рекомендував прийняти законопроект про позбавлення громадян РФ і юридичних осіб земельних ділянок та заборону продажу їм землі

Верховній Раді рекомендували прийняти законопроект про позбавлення громадян РФ і юридичних осіб, створених за законодавством РФ, права володіти чи користуватися земельними ділянками, а також про заборону продажу їм землі.

Верховний суд США зобов’язав виплатити гроші підрядникам USAID за виконану роботу

Верховний Суд США залишив у силі рішення нижчестоящого суду, яке зобов’язує адміністрацію Білого дому виплатити підрядникам близько 2 мільярдів доларів за вже виконану роботу в рамках програм іноземної допомоги.

Комітет відклав розгляд законопроекту щодо можливості призначення голів судів Радою суддів України

Законопроектом у редакції Комітету пропонувалося, щоб керівництво судів, де протягом трьох місяців не обрано голову або заступника, призначала Рада суддів України.

Постанови ВЛК з 1 квітня будуть в електронному форматі — Міноборони

Висновки ВЛК після оглядів військовозобов'язаних будуть автоматично надходити в Оберіг та швидше відображаються у застосунку Резерв+.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Станіслав Кравченко
    Станіслав Кравченко
    голова Верховного Суду
  • Юрій Черпак
    Юрій Черпак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Зоряна Лунь
    Зоряна Лунь
    суддя Львівського окружного адміністративного суду