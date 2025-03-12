Верховная Рада поручит Кабмину подготовить изменения в Хозяйственный кодекс о создании преференций бизнесменам из США в рамках Послевоенного Альянса – стало известно содержание проекта Арахамии

Проект о создании преференционных условий деятельности бизнеса из США в рамках Послевоенного Альянса также предусматривает изменения в Кодекс о недрах относительно механизмов пересмотра лицензий на пользование недрами, анализа неэффективно используемых («спящих») лицензий и определения порядка их передачи иностранным субъектам хозяйственной деятельности из США.

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Верховная Рада поручит Кабмину подготовить изменения в Хозяйственный кодекс с целью определения особого порядка ведения бизнеса для партнеров из США. Об этом говорится в проекте постановления о разработке законодательной базы для создания преференционных условий деятельности бизнеса стран-партнеров Украины в рамках Послевоенного Альянса 13067.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», инициаторами проекта выступают народные депутаты Александр Ковальчук, Давид Арахамия, Данило Гетманцев, Галина Янченко, Николай Тищенко и другие.

Напомним, что недавно вступил в силу закон, который предусматривает отмену Хозяйственного кодекса (законопроект 6013).

Итак, как говорится в проекте постановления «О разработке законодательной базы для создания преференционных условий деятельности бизнеса стран-партнеров Украины в рамках Послевоенного Альянса», Верховная Рада Украины постановляет:

Кабинету Министров Украины:

В трехмесячный срок разработать и подать в Верховную Раду законопроекты, направленные на создание специального правового режима для привлечения инвестиций от стран-партнеров, которые предоставляли и продолжают предоставлять помощь Украине в противостоянии вооруженной агрессии РФ, с учетом особой роли США в поддержке Украины, путем внесения изменений в действующее законодательство, в частности в:

Закон «Об инвестиционной деятельности» – относительно введения специального режима инвестиционной деятельности для иностранных субъектов хозяйственной деятельности, имеющих постоянное местонахождение или постоянное место жительства на территории стран-партнеров Украины, прежде всего субъектов хозяйствования из США, включая налоговые стимулы, гарантии защиты капиталовложений и льготные регуляторные условия;

Закон «Об индустриальных парках» – с целью создания международных индустриальных парков, в которых приоритет в привлечении резидентов будут иметь иностранные субъекты хозяйственной деятельности, имеющие постоянное местонахождение или постоянное место жительства на территории стран-партнеров Украины, прежде всего субъекты хозяйствования из США, а также введения дополнительных экономических стимулов для таких предприятий;

Закон «О режиме иностранного инвестирования» – относительно расширения государственных гарантий для инвесторов иностранных субъектов хозяйственной деятельности, имеющих постоянное местонахождение или постоянное место жительства на территории стран-партнеров Украины, прежде всего субъектов хозяйствования из США, реализующих долгосрочные проекты в стратегических секторах экономики;

Хозяйственный кодекс Украины – с целью определения особого порядка ведения бизнеса иностранными субъектами хозяйственной деятельности, имеющими постоянное местонахождение или постоянное место жительства на территории стран-партнеров Украины, включая упрощенные регистрационные и разрешительные процедуры, с обеспечением особых условий для субъектов хозяйственной деятельности из США;

Кодекс о недрах и Закон «О соглашениях о разделе продукции» – относительно механизмов пересмотра лицензий на пользование недрами, анализа неэффективно используемых («спящих») лицензий и определения порядка их передачи иностранным субъектам хозяйственной деятельности, имеющим постоянное местонахождение или постоянное место жительства на территории стран-партнеров Украины, прежде всего субъектов хозяйствования из США, с соответствующими обязательствами по освоению месторождений;

Закон Украины «О концессии» – с целью введения специальных условий концессионного использования государственного имущества и привлечения иностранных субъектов хозяйственной деятельности, имеющих постоянное местонахождение или постоянное место жительства на территории стран-партнеров Украины, прежде всего субъектов хозяйствования из США, к управлению стратегическими государственными активами и модернизации объектов инфраструктуры.

• В законопроектах, предусмотренных в пункте 1.1 этого Постановления, предусмотреть следующие положения:

• введение механизма «инвестиционного гражданства» или других специальных условий долгосрочного пребывания и ведения бизнеса для иностранных субъектов хозяйственной деятельности, имеющих постоянное местонахождение или постоянное место жительства на территории стран-партнеров Украины, прежде всего субъектов хозяйствования из США, реализующих масштабные стратегические проекты в Украине;

• введение механизма «инвестиционного гражданства» или других специальных условий долгосрочного пребывания и ведения бизнеса для иностранных субъектов хозяйственной деятельности, имеющих постоянное местонахождение или постоянное место жительства на территории стран-партнеров Украины, прежде всего субъектов хозяйствования из США, реализующих масштабные стратегические проекты в Украине; создание Офиса поддержки инвесторов для сопровождения иностранных субъектов хозяйственной деятельности, имеющих постоянное местонахождение или постоянное место жительства на территории стран-партнеров Украины, прежде всего субъектов хозяйствования из США, на всех этапах инвестирования, решения административных вопросов и координации сотрудничества с государственными органами;

введение специального налогового режима для иностранных субъектов хозяйственной деятельности, имеющих постоянное местонахождение или постоянное место жительства на территории стран-партнеров Украины, прежде всего субъектов хозяйствования из США, который будет включать налоговые льготы, упрощенное администрирование и другие стимулы для привлечения капитала;

упрощение процедур землеотвода и строительства для иностранных субъектов хозяйственной деятельности, имеющих постоянное местонахождение или постоянное место жительства на территории стран-партнеров Украины, прежде всего субъектов хозяйствования из США, в рамках реализации стратегических проектов;

механизмы ускоренного получения разрешений, лицензий и регуляторных согласований, в частности в сферах промышленности, энергетики и инфраструктуры, с учетом особых условий для субъектов хозяйствования из США;

определение особых условий участия в приватизации стратегических государственных активов с приоритетным правом для иностранных субъектов хозяйственной деятельности, имеющих постоянное местонахождение или постоянное место жительства на территории стран-партнеров Украины, прежде всего субъектов хозяйствования из США, которые предоставляли и продолжают предоставлять помощь Украине;

• механизм пересмотра лицензий на пользование недрами, в частности: проведение аудита действующих лицензий для выявления неэффективно используемых («спящих лицензий»);

• возможность отмены лицензий, не соответствующих требованиям эффективного освоения ресурсов;

• механизм пересмотра лицензий на пользование недрами, в частности: проведение аудита действующих лицензий для выявления неэффективно используемых («спящих лицензий»); • возможность отмены лицензий, не соответствующих требованиям эффективного освоения ресурсов; введение приоритетного доступа иностранных субъектов хозяйственной деятельности, имеющих постоянное местонахождение или постоянное место жительства на территории стран-партнеров Украины, прежде всего субъектов хозяйствования из США, к разработке полезных ископаемых с соответствующими инвестиционными обязательствами.

введение механизма концессионного использования государственного имущества, который будет предусматривать:

• возможность привлечения иностранных субъектов хозяйственной деятельности, имеющих постоянное местонахождение или постоянное место жительства на территории стран-партнеров Украины, прежде всего субъектов хозяйствования из США, на преференционных условиях к управлению стратегическими государственными активами;

• возможность привлечения иностранных субъектов хозяйственной деятельности, имеющих постоянное местонахождение или постоянное место жительства на территории стран-партнеров Украины, прежде всего субъектов хозяйствования из США, на преференционных условиях к управлению стратегическими государственными активами; создание правовых условий для передачи в концессию государственных предприятий и объектов, требующих модернизации или дополнительных инвестиций.

Предусмотреть в проекте Закона «О Государственном бюджете Украины» на соответствующий год расходы на:

развитие инфраструктуры международных индустриальных парков, в которых инвесторами будут выступать иностранные субъекты хозяйственной деятельности, имеющие постоянное местонахождение или постоянное место жительства на территории стран-партнеров Украины, прежде всего субъекты хозяйствования из США, поддерживавшие Украину во время вооруженной агрессии;

функционирование Офиса поддержки инвесторов, который будет обеспечивать консультационную, правовую и административную поддержку иностранным субъектам хозяйственной деятельности, имеющим постоянное местонахождение или постоянное место жительства на территории стран-партнеров Украины, прежде всего субъектам хозяйствования из США, на всех этапах реализации инвестиционных проектов;

финансирование программ подготовки, переквалификации и обучения персонала для иностранных субъектов хозяйственной деятельности, имеющих постоянное местонахождение или постоянное место жительства на территории стран-партнеров Украины, прежде всего субъектов хозяйствования из США, которые будут реализовывать инвестиционные проекты в стратегических секторах экономики Украины.

Создать Временную специальную комиссию Верховной Рады по вопросам разработки законодательной базы для привлечения инвестиций от иностранных субъектов хозяйственной деятельности, имеющих постоянное местонахождение или постоянное место жительства на территории стран-партнеров Украины, прежде всего субъектов хозяйствования из США, в послевоенное восстановление Украины, в составе представителей всех парламентских фракций и групп.

Кабинету Министров поручить МИД инициировать переговорный процесс с правительствами стран-партнеров, прежде всего США, с целью:

заключения двусторонних и многосторонних соглашений о создании преференционного режима деятельности бизнеса стран-партнеров в Украине, с обеспечением особых условий для субъектов хозяйствования из США как стратегических инвесторов в послевоенное восстановление Украины;

• создания совместной международной комиссии по вопросам реализации механизмов привлечения инвестиций в восстановление Украины, в которую войдут представители правительств Украины, Соединенных Штатов Америки и других стран-партнеров, международных финансовых учреждений и бизнес-сообщества;

• согласования правовых и финансовых механизмов защиты иностранных инвестиций, в частности:

• создания совместной международной комиссии по вопросам реализации механизмов привлечения инвестиций в восстановление Украины, в которую войдут представители правительств Украины, Соединенных Штатов Америки и других стран-партнеров, международных финансовых учреждений и бизнес-сообщества; • согласования правовых и финансовых механизмов защиты иностранных инвестиций, в частности: обеспечение юридических гарантий для американских и других стратегических инвесторов в приоритетных секторах экономики;

введение механизмов компенсации в случае политических или военных рисков для иностранного капитала;

• подписание соглашений о взаимной защите инвестиций с США и странами-партнерами, предусматривающих механизмы разрешения споров и гарантии стабильности условий для долгосрочного бизнеса.

Контроль за выполнением этого постановления возложить на Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития и Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Автор: Наталя Мамченко

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