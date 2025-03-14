Послы ЕС одобрили продление санкций против России, но исключили из списка четырех человек

Послы стран-членов Европейского Союза утвердили продление санкций против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на 6 месяцев. Однако утверждение санкций послами ЕС не является официальным введением ограничений – это лишь первый шаг к этому.
Как указала президентка Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, новые санкции будут введены против почти 2 400 человек и организаций.
В частности, санкции предусматривают ряд ограничений:
• запрет на поездки для физических лиц;
• замораживание финансовых активов;
• запрет на предоставление финансовых или других экономических ресурсов.
В СМИ пишут, что из списка санкций исключены 4 человека. Это:
• министр спорта России Михаил Дегтярев;
• сестра миллиардера Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова;
• экс-глава Европейского еврейского конгресса, бизнесмен Вячеслав Моше Кантор;
• бывший глава компании «Еврохим» Владимир Рашевский.
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