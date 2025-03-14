В Индии женщина сожгла заживо кошку, которая перебежала ей дорогу, — за жестокость ей грозит тюрьма

В Индии 30-летняя женщина вместе со своими знакомыми жестоко убила кошку, которая перебежала им дорогу, и теперь злоумышленникам грозит до трёх лет тюрьмы. Об этом сообщает Independent.
Женщина по имени Прия вместе со своими друзьями поймала и убила бездомную кошку в районе Бходжпур города Морадабад после того, как она перебежала им дорогу.
В Индии распространено суеверие, что кошка, перебегающая дорогу, приносит несчастье.
По словам правоохранителей, злоумышленники сняли видео жестокого обращения с животным и опубликовали его в социальной сети. На кадрах видно, как группа людей избивает животное, обливает его бензином и поджигает.
«Мы вышли на Прию после проверки номера мотоцикла, который попал в кадр», — рассказал The Times of India лесной инспектор Морадабада Сурадж Кумар.
Полиция сообщила, что Прия и другие подозреваемые привлечены к ответственности по Закону об охране дикой природы 1972 года, который предусматривает наказание до трёх лет лишения свободы и значительный штраф за жестокое обращение с животными.
Ранее сообщалось, что в США мужчину может отправить за решетку за то, что он выбросил кошек на улицу в морозную погоду.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.