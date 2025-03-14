В Индии женщина сожгла заживо кошку, которая перебежала ей дорогу, — за жестокость ей грозит тюрьма

В Индии распространен суеверие, что перебегающая дорогу кошка приносит несчастье.

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В Индии 30-летняя женщина вместе со своими знакомыми жестоко убила кошку, которая перебежала им дорогу, и теперь злоумышленникам грозит до трёх лет тюрьмы. Об этом сообщает Independent.

Женщина по имени Прия вместе со своими друзьями поймала и убила бездомную кошку в районе Бходжпур города Морадабад после того, как она перебежала им дорогу.

В Индии распространено суеверие, что кошка, перебегающая дорогу, приносит несчастье.

По словам правоохранителей, злоумышленники сняли видео жестокого обращения с животным и опубликовали его в социальной сети. На кадрах видно, как группа людей избивает животное, обливает его бензином и поджигает.

«Мы вышли на Прию после проверки номера мотоцикла, который попал в кадр», — рассказал The Times of India лесной инспектор Морадабада Сурадж Кумар.

Полиция сообщила, что Прия и другие подозреваемые привлечены к ответственности по Закону об охране дикой природы 1972 года, который предусматривает наказание до трёх лет лишения свободы и значительный штраф за жестокое обращение с животными.

Ранее сообщалось, что в США мужчину может отправить за решетку за то, что он выбросил кошек на улицу в морозную погоду.