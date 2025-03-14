Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Кабмин убрал возможность выезда по письмам Минцифры – разрешение не продержалось и трех дней

13:10, 14 марта 2025
Правительство исключило письма Минцифры как основание для пропуска через государственную границу.
Кабмин убрал возможность выезда по письмам Минцифры – разрешение не продержалось и трех дней
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Из Правил пересечения государственной границы убрали письма Минцифры как основание для пропуска мужчин через границу. Упоминание о соответствующих письмах Минцифры было внесено в Правила всего несколько дней назад – постановлением Кабмина от 4 марта №244.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин тогда дополнил правила отдельным пунктом 2-22, согласно которому пропуск через государственную границу граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, осуществляющих профессиональную деятельность в сфере стратегических коммуникаций, медиа и информационной сфере, проводится уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы при наличии у них подтверждающих документов.

В качестве таких подтверждающих документов, помимо писем Минкульта, были определены письма Минцифры в Администрацию Госпогранслужбы относительно участия таких лиц в мероприятии с указанием запланированной даты пересечения государственной границы на выезд, ориентировочной даты возвращения в Украину, вида транспортного средства и пункта пропуска, через который запланировано пересечение государственной границы на выезд.
Минцифры могло предоставить такое письмо в случае участия в мероприятиях, связанных с обеспечением функционирования мультимедийной платформы UNITED 24 (UNITED 24 MEDIA).

Однако постановлением от 7 марта №282 из соответствующего пункта убрали все упоминания о письмах Минцифры. Таким образом, разрешение не продержалось и трех дней.

В то же время, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин урегулировал возможность выезда мужчин из сферы медиа и артистов.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины военное положение Министерство цифровой трансформации мобилизация военнообязанный граница пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владелец автомобиля, добровольно передавший его другому лицу, сам несет риск его утраты и впоследствии не сможет истребовать его у добросовестного приобретателя – Верховный Суд

Женщина передала свой автомобиль Mitsubishi Pajero по договору ссуды, а позже узнала, что он зарегистрирован на другое лицо – что решил Верховный Суд.

ВККС выступит с заявлением о необходимости соблюдения гарантий независимости Комиссии

17 марта ВККС планирует отреагировать на происходящее с Комиссией и заместителем председателя ВККС Алексеем Омельяном.

Кабмин убрал возможность выезда по письмам Минцифры – разрешение не продержалось и трех дней

Правительство исключило письма Минцифры как основание для пропуска через государственную границу.

Кабмин внес изменения в Правила пересечения государственной границы, вернув запрет на выезд для должностных лиц

Правительство в течение недели убирало, а затем вернуло в правила пересечения границы норму о запрете выезда должностных лиц.

ГБР проводит обыск дома у заместителя главы ВККС Алексея Омельяна по делу Тандыра

Дома у заместителя главы Высшей квалификационной комиссии судей Алексея Омельяна проводится обыск в связи с делом судьи Алексея Тандыра, который в состоянии опьянения сбил на блокпосту военнослужащего.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тамара Кашперська
    Тамара Кашперська
    суддя Київського апеляційного суду