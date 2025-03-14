Кабмин убрал возможность выезда по письмам Минцифры – разрешение не продержалось и трех дней

Правительство исключило письма Минцифры как основание для пропуска через государственную границу.

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Из Правил пересечения государственной границы убрали письма Минцифры как основание для пропуска мужчин через границу. Упоминание о соответствующих письмах Минцифры было внесено в Правила всего несколько дней назад – постановлением Кабмина от 4 марта №244.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин тогда дополнил правила отдельным пунктом 2-22, согласно которому пропуск через государственную границу граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, осуществляющих профессиональную деятельность в сфере стратегических коммуникаций, медиа и информационной сфере, проводится уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы при наличии у них подтверждающих документов.

В качестве таких подтверждающих документов, помимо писем Минкульта, были определены письма Минцифры в Администрацию Госпогранслужбы относительно участия таких лиц в мероприятии с указанием запланированной даты пересечения государственной границы на выезд, ориентировочной даты возвращения в Украину, вида транспортного средства и пункта пропуска, через который запланировано пересечение государственной границы на выезд.

Минцифры могло предоставить такое письмо в случае участия в мероприятиях, связанных с обеспечением функционирования мультимедийной платформы UNITED 24 (UNITED 24 MEDIA).

Однако постановлением от 7 марта №282 из соответствующего пункта убрали все упоминания о письмах Минцифры. Таким образом, разрешение не продержалось и трех дней.

В то же время, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин урегулировал возможность выезда мужчин из сферы медиа и артистов.

Автор: Наталя Мамченко

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