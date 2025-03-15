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Кабмін прибрав можливість виїзду за листами Мінцифри – дозвіл не протримався і трьох днів

16:00, 15 березня 2025
Уряд прибрав листи Мінцифри як підставу для пропуску через державний кордон.
Кабмін прибрав можливість виїзду за листами Мінцифри – дозвіл не протримався і трьох днів
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З Правил перетинання державного кордону прибрали листи Мінцифри як підставу для пропуску чоловіків через кордон. Згадка про відповідні листи Мінцифри була внесена до Правил усього кілька днів тому – постановою Кабміну від 4 березня №244.

Як писала «Судово-юридична газета», Кабмін тоді доповнив правила окремим пунктом 2-22, за яким пропуск через державний кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, що провадять професійну діяльність у сфері стратегічних комунікацій, медіа та інформаційній сфері, здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за наявності у них підтвердних документів.

В якості таких підтвердних документів, крім листів Мінкульту, були визначені листи Мінцифри до Адміністрації Держприкордонслужби щодо участі таких осіб у заході із зазначенням запланованої дати перетинання державного кордону на виїзд, орієнтовної дати повернення в Україну, виду транспортного засобу та пункту пропуску, через який заплановано перетинання державного кордону на виїзд.

Мінцифри міг надати такий лист у разі участі у заходах, пов’язаних із забезпеченням функціонування мультимедійної платформи UNITED 24 (UNITED 24 MEDIA).

Втім, постановою від 7 березня №282 з відповідного пункту прибрали всі згадки про листи Мінцифри. Таким чином, дозвіл не протримався і трьох днів.

В той же час, як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін врегулював можливість виїзду чоловіків зі сфери медіа та артистів.

Автор: Наталя Мамченко

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