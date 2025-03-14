В Правительстве выступили против повышения цен на билеты Укрзализныци для пассажиров

Приоритет таков, что цены и тарифы для людей должны оставаться неизменными, указал Денис Шмыгаль.

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Цена билетов на перевозки Укрзализныцей для граждан не должна увеличиваться. На этом подчеркнул Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов к Правительству в Верховной Раде 14 марта, пишет Интерфакс-Украина.

«Мы уже провели две совещания с Укрзализныцей по их финансовому плану и деятельности на этот год. Конечно, приоритет таков, что цены и тарифы для людей должны оставаться неизменными. Война – сложное время, и мы должны заботиться о людях, цена на билеты не должна меняться», – сказал он.

Премьер отметил, что Укрзализныця имеет прибыльные зарубежные перевозки, и принято решение увеличивать их количество.

Что касается грузовых перевозок, то Правительство договорилось, что Укрзализныця поработает над этим вопросом с бизнесом.

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