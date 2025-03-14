Кабмин внес изменения в Правила пересечения государственной границы, вернув запрет на выезд для должностных лиц

Правительство в течение недели убирало, а затем вернуло в правила пересечения границы норму о запрете выезда должностных лиц.

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Кабмин настолько часто вносит изменения в Правила пересечения государственной границы, что их даже не успевают отобразить в официальной версии правил в базе «Законодательство Украины» на сайте Верховной Рады.

По состоянию на 14 марта на сайте парламента пункт 2-6 Правил звучит так: «В случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения право на пересечение государственной границы, кроме лиц, указанных в пунктах 2-1 и 2-2 этих Правил, также имеют другие военнообязанные лица, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации. Эта норма не распространяется на лиц, указанных во втором и третьем абзацах части третьей статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», а также в пункте 2-14 этих Правил».

Напомним, что пункт 2-14 правил касается запрета на выезд для должностных лиц (судей, депутатов, прокуроров и т.д.).

Однако недавно, 7 марта, Кабмин принял постановление №282, которым изложил этот пункт 2-6 в совершенно новой редакции. При этом из него «выпал» запрет на выезд для должностных лиц.

Согласно ей, право на «пересечение государственной границы, кроме лиц, указанных в пунктах 2-1 и 2-2 этих Правил, также имеют другие военнообязанные лица, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации».

Далее Кабмин установил, что военнообязанные, не подлежащие призыву, из числа лиц, указанных в пунктах 3—5 части 3 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», имеют право пересекать государственную границу при наличии справки о предоставлении отсрочки по форме согласно приложению 6 к Порядку проведения призыва, утвержденному постановлением КМУ от 16 мая 2024 года №560, или информации в военно-учетном документе об отсрочке, либо при наличии определенных документов (полный перечень в постановлении).

Однако 13 марта Кабмин вновь внес изменения в этот пункт. Так, постановлением №285 пункт 2-6 дополнен новой нормой.

Теперь он будет звучать так:

В случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения право на пересечение государственной границы, кроме лиц, указанных в пунктах 2-1 и 2-2 этих Правил, также имеют другие военнообязанные лица, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации. Эта норма не распространяется на лиц, указанных в пунктах 1 и 2 части третьей статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», а также в пункте 2-14 этих Правил.

Таким образом, Кабмин фактически вернул прежний запрет, уточнив, что право на выезд не имеют учащиеся, научные и научно-педагогические работники, а также должностные лица и чиновники, указанные в пункте 2-14 Правил пересечения границы (судьи, прокуроры, руководители других государственных органов и их заместители, депутаты местных советов и т.д.).

Автор: Наталя Мамченко

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