Полиция показала фото подозреваемого в убийстве активиста Ганула в Одессе

Полиция устанавливает местонахождение мужчины, подозреваемого в убийстве Ганула.

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Как известно, 14 марта в Одессе среди бела дня застрелили известного общественного деятеля Демьяна Ганула.

Полиция идентифицировала личность стрелка и устанавливает местонахождение мужчины.

Правоохранители показали фото предполагаемого убийцы Ганула.

Украинцев, владеющих любой информацией о месторасположении мужчины, просят сообщать на спецлинию 102.

Как мы писали, расследование убийства Демьяна Ганула в Одессе глава МВД Игорь Клименко взял под личный контроль.

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