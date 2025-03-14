Полиция показала фото подозреваемого в убийстве активиста Ганула в Одессе

Как известно, 14 марта в Одессе среди бела дня застрелили известного общественного деятеля Демьяна Ганула.
Полиция идентифицировала личность стрелка и устанавливает местонахождение мужчины.
Правоохранители показали фото предполагаемого убийцы Ганула.
Украинцев, владеющих любой информацией о месторасположении мужчины, просят сообщать на спецлинию 102.
Как мы писали, расследование убийства Демьяна Ганула в Одессе глава МВД Игорь Клименко взял под личный контроль.
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