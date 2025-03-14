Суд обязал облэнерго компенсировать ущерб за поврежденную технику, которые понес потребитель из-за резкого скачка напряжения

Мужчина просил взыскать с облэнерго в его пользу 1 850 грн, израсходованных на ремонт холодильника, 200 грн за несоблюдение стандартов рассмотрения его жалобы ответчиком и 10 000 грн морального ущерба.

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Житель села Белая Черновицкого района обратился в Первомайский районный суд г. Черновцов с иском к АО «Черновцыоблэнерго», в котором просил взыскать в его пользу 1 850 грн, израсходованных на ремонт холодильника, 200 грн за несоблюдение стандартов рассмотрения его жалобы ответчиком и 10 000 грн морального вреда. Кроме того, просил обязать энергоснабжающую компанию отремонтировать другие приборы – домашний кинотеатр, кофемашину, роутер, водяной насос, светодиодный светильник и лампы. Об этом сообщает Черновицкий апелляционный суд.

Як він пояснив, у листопаді минулого року в його селі стався різкий стрибок напруги в мережі, внаслідок чого вийшла з ладу побутова та господарська техніка мешканців села, а в закладі дошкільної освіти – опалювальний котел і система відеонагляду та охорони.

Аварію спричинила несправність трансформатора – напруга в мережі зросла до 350-400 вольт, а електроенергія потрапила на дві фази.

Наступного після інциденту дня староста села звернувся до Кіцманського РЕМ АТ «Чернівціобленерго» щодо вирішення питання про відшкодування вартості завданих збитків.

У свою чергу, 26 мешканців села, чиї будинки були підключені до аварійного трансформатора, також подали колективне звернення та заяви з переліком великої кількості зіпсованої техніки.

Проте енергопостачальна компанія відмовила у відшкодуванні, заявивши, що аварія сталася без її вини.

У зв’язку з цим він звернутися до суду за захистом своїх прав.

Першотравневий районний суд м.Чернівців частково задовольнив позов. Стягнув з АТ «Чернівцібленерго» на користь позивача 1 850 грн як компенсацію вартості ремонту холодильника, що був підтверджений документально, та 5 000 грн моральної шкоди.

В решті позовних вимог відмовив через брак доказів понесених витрат.

Представник відповідача подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати рішення суду та відмовити в задоволенні позову з огляду на недоведеність вини. Стверджував, що фахівці, які прибули на огляд, не встановили факту завищеної напруги та пошкоджень на лінії, а вихід у мешканців села техніки з ладу не може слугувати підтвердженням причини виникнення проблеми з електрикою, на яку посилається позивач, а лише свідчить про наявність одномоментної проблеми з постачанням електроенергії. Вважав, що причиною могли стати сильні пориви вітру в той день, коли були пошкоджені побутові прилади.

Проте апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін.

Колегія суддів визнала доводи апелянта про відсутність відхилень в напрузі такими, що не заслуговують на увагу - протокол, на який посилався представник АТ «Чернівціобленерго», як на підтвердження відсутності вини, був складений його працівниками не в день аварії, а на наступний, коли на місце події виїжджала бригада. Водночас запис в оперативному журналі Кіцманської дільниці, в якому був зафіксований виїзд ремонтної групи в день аварії із виявленими помилками та прийнятими мірами, свідчив про те, що саме несправності трансформатора спричинили різкий перепад напруги і, як наслідок, пошкодження техніки.

Також суд відхилив і посилання відповідача на погані погодні умови : за даними гідрометеорологічного центру, посилення вітру того дня відбулося в іншому регіоні, а ремонтна бригада не виявила жодних обривів ліній електропередач.

Таким чином, апеляційний суд підтвердив, що відповідальність за перепад напруги та пошкодження техніки несе саме АТ "Чернівціобленерго".

Ухвалюючи рішення про відмову в задоволенні апеляційної скарги та залишення постанови районного суду без змін, колегія суддів визнала обґрунтованим стягнення з відповідача на користь позивача завданої майнової шкоди.

Апеляційний суд у своїй постанові зазначив: «З урахуванням визначених цивільним процесуальним законом принципів змагальності й диспозитивності цивільного процесу, саме на відповідача покладено обов'язок доведення відсутності вини у завданні шкоди, а позивач доводить наявність шкоди та її розмір.

Відповідач не спростував належними та допустимими доказами своєї вини у завданні шкоди майну позивача та не надав інших доказів щодо розміру спричиненої позивачу майнової шкоди, хоча це є його процесуальним обов'язком».

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